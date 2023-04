Waarom is het slimmer om geld in verschillende (digitale) spaarpotjes te steken? En bij welke bank kan het?

Heb jij het ook zo moeilijk om aan al die verleidingen in het leven te weerstaan? Het kan helpen om geld te sparen in verschillende digitale spaarpotjes, in plaats van op één spaarrekening. Zo pak je dat aan bij een Belgische bank.

Als je spaart, doe je dat vandaag waarschijnlijk op één spaarrekening. Misschien wel met een concreet doel in gedachten – een vakantie, een huwelijksfeest, een nieuwe badkamer – maar uiteindelijk nog altijd op één ‘hoop’. Met als gevolg dat je mogelijk sneller toegeeft aan een ongeplande uitgave. Er blijven nadien immers nog (redelijk) veel spaarcenten op de rekening over, toch?

Spaar je daarentegen in verschillende digitale spaarpotjes, dan bevatten die allemaal kleinere sommen én zie je dus sneller wat de impact is wanneer je aan een verleiding toegeeft. Op die manier splits je je spaarrekening als het ware op in verschillende compartimenten. Dat kan vandaag al bij heel wat banken in Nederland.

Kan het ook bij ons in Vlaanderen?

Bij Belfius, Argenta, BNP Paribas Fortis, ING en KBC kan het alvast niet. Maar wat wel kan, is per spaardoel of project een aparte spaarrekening openen. Online, in het kantoor of via de app. Elke spaarrekening geef je dan een eigen naam, volgens je doel of project. Of je linkt er bij Argenta meteen een spaardoel aan in de app.

Voor al die spaardoelen bereken je dan eerst hoeveel je moet sparen om die droom te kunnen waarmaken. Hebben jij en je partner een gemeenschappelijk project? Spreek dan goed af hoeveel ieder van jullie kan sparen volgens jullie inkomen. Naar elke rekening laat je dan om de zoveel tijd automatisch een bedrag storten.

Quote Bij Argenta kan je tot vijf e-spaarreke­nin­gen per persoon aanhouden. Bij BNP Paribas Fortis mag je van elk type spaarreke­ning één openen op je eigen naam.

Hoeveel spaarrekeningen mag je openen?

Wettelijk gezien? Zoveel als je wil. Maar je bank kan wel zelf het aantal spaarrekeningen per rekeninghouder beperken. Bij Belfius en KBC mag je per persoon bijvoorbeeld zoveel spaarrekeningen openen als je wenst. Bij Argenta kan je tot vijf e-spaarrekeningen per persoon aanhouden. Bij BNP Paribas Fortis mag je van elk type spaarrekening één openen op je eigen naam.

Nu, dit is altijd per persoon. Niets houdt je tegen om ook een spaarrekening op naam van jou én je partner te openen, of op naam van je kinderen. Zo neemt je aantal spaarrekeningen toch weer toe. Bijna altijd gaat het trouwens om gereglementeerde spaarrekeningen. Dat betekent onder meer dat je geen roerende voorheffing betaalt op de eerste 980 euro interest per jaar en per persoon.

Vergeet ook je spaarbuffer niet

Sparen voor bepaalde doelen lukt op deze manier een stuk vlotter. Maar leg wel eerst een algemene spaarbuffer aan, benadrukken BNP Paribas Fortis en Belfius: een som waaraan je niet komt, tenzij voor onverwachte uitgaven of om een tegenslag op te vangen. Dat geld zet je op een spaarrekening met een hogere rente, waarna je er minstens 12 maanden niet aankomt om de getrouwheidspremie te krijgen.

Heb je liever geen verschillende spaarrekeningen, maar weet je tegelijkertijd van jezelf dat je soms niet aan een verleiding zal kunnen weerstaan? Volg dan de suggestie van BNP Paribas Fortis en spaar daarvoor op één aparte ‘fun’-rekening, waarvan je af en toe kan ‘snoepen’. Doe je dat te veel? Bekijk dan eens of je bank geen oplossingen biedt om je budget onder controle te houden en je te helpen (be)sparen.

Lees ook: