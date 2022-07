Waarom is er zo’n nijpend personeelstekort? Arbeidsexpert analyseert: “Niet alle bedrijven zijn mee met hun tijd”

Zien jobhoppers hun loon sneller stijgen? Werkexpert over voor- en nadelen van vaak van baas veranderen

Een tijdelijke werkervaring, al dan niet uit eigen keuze, kan je een heel goed beeld geven van wat je wel en vooral niét wil. In sommige gevallen kan jobhoppen je ook op weg helpen naar een hoger loon. Maar is snel wisselen van werk altijd wel een goed idee? Leg je geen grote hypotheek op je eigen loopbaan en kansen als sollicitant? We vroegen het aan onze werkexpert Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de UGent én werkexpert in het VTM-programma Blind Gesprongen.

