Waarom investeren in vastgoed meer opbrengt dan sparen en hoe je het zorgeloos kan doen

17 augustus 2018

12u00 0 Geld De spaarrentes zijn historisch laag en toch blijven Belgen geld op hun spaarboekje zetten. Er zijn wel slimmere manieren om geld te beleggen, maar die komen vaak met risico’s en schrikken daarom af. Vastgoed, bijvoorbeeld, heeft een hoger rendement, maar veel mensen vinden zo’n grote investering beangstigend. Een hulplijn inschakelen kan dan een goed idee zijn.

Belgen bouwen nog altijd graag een mooie spaarrekening op als appeltje voor de dorst. Nochtans wordt dat appeltje tegenwoordig opgegeten door inflatie. Die loopt immers zo hoog op dat de lage spaarrente ervoor zorgt dat je spaargeld aan koopkracht verlíést. Door geld te sparen word je dus ármer.

Hoe kan je dan wel best geld beleggen? Een mogelijkheid is om je geld te spenderen, te consumeren, te investeren. Zo verliest je geld geen waarde, wordt de economie gestimuleerd, de inflatie overstegen en draag je bij aan de economische groei. Natuurlijk moet je tegelijk ook oog voor de toekomst en mogelijke risico’s blijven hebben door wat ‘risicogeld’ aan de kant te houden.

Waarom vastgoed?

Investeren in vastgoed is een slim alternatief voor het verlieslatende spaarboekje. Vastgoed heeft immers een dubbel rendement: enerzijds haal je inkomsten uit het verhuren, anderzijds heeft vastgoed ook een meerwaarde op lange termijn, wat het een risicovrije belegging maakt. En wist je dat de waarde van vastgoed in de voorbije 50 jaar twee keer harder gestegen is dan de inflatie?

Nog drie redenen om te investeren in vastgoed? Je geniet van een goedkoop krediet, want de rentes voor een lening zijn momenteel historisch laag. Je geniet ook van een fiscaal voordeel, want de interesten op je lening kan je aftrekken van je kadastraal inkomen en dus moet je uiteindelijk minder belastingen betalen. Daarnaast kunnen de huurinkomsten de maandelijkse aflossingen van je lening dekken, waardoor je vermogen blijft toenemen. En uiteindelijk profiteer je van een aanvulling op je pensioen. Je financiële schuld neemt immers af doorheen de jaren, maar de waarde van je pand blijft behouden. Dus eens je de pensioenleeftijd bereikt hebt, kan de huuropbrengst een heel mooie extraatje bovenop je pensioen zijn.

