Waarom Dimi voor een nieuwbouw koos: “Nu zit ik goed voor minstens 30 jaar”

Een nieuwbouw of een huis met enkele jaren op de teller? Altijd een dilemma als je op zoek bent naar een nieuwe thuis. Maar niet meer voor Dimi De Mulder. Hij hakte onlangs de knoop door. Na veel verhuizen, kocht hij een nieuwbouw in Tervuren. En hij kreeg er heel wat duurzame snufjes bovenop. Die hebben maar één doel: hem flink doen besparen.

“We waren eigenlijk niet echt op zoek naar een nieuwbouw. We zijn er eerder toevallig op gebotst.” Soms heb je een beetje geluk nodig in het leven. Dimi De Mulder, een 41-jarige IT’er, woont sinds kort in zijn eigen nieuwbouw in het groene Tervuren. Aan zijn vorige huis had hij net nog uren tijd gespendeerd. Maar dat heeft hem niet tegengehouden. “We hadden juist een oud huis gekocht en gerenoveerd. Maar toen kregen we de kans om dit huis te kopen. We waren direct geïnteresseerd.”

En spijt van zijn beslissing heeft Dimi zeker niet. Zijn huis heeft driedubbele beglazing en is tot in de puntjes geïsoleerd, muren, dak én vloeren. Daardoor verbruikt hij een pak minder energie dan vroeger. En het geeft hem een rustig gevoel. “Dat is natuurlijk een groot voordeel ten opzichte van mijn vorige huis. Na de renovaties zou dat wel aan de huidige normen hebben voldaan, maar binnen 20 jaar zouden we daar weer kosten aan hebben. Met deze nieuwbouw zit ik goed voor zeker 30 jaar.”

23 zonnepanelen

Dimi’s nieuwe thuis is niet de enige nieuwbouwwoning in zijn straat. Er zijn heel wat nieuwe, duurzame huizen gebouwd volgens alle normen van vandaag. Toch wou Dimi er nog een groen schepje bovenop doen. Hij legde zijn dak vol met zonnepanelen, 23 in totaal. En hij installeerde een warmtepomp. Daardoor is zijn woning nu nog duurzamer dan daarvoor. En dat voel je natuurlijk in je portemonnee.

“Het is eigenlijk nog iets te vroeg. Ik kan nog niet zeggen dat mijn warmtepomp en zonnepanelen me al grote besparingen hebben opgeleverd. Alles is nog gloednieuw. Ik heb nog geen perfect zicht op mijn verbruik. Maar ik ben er zeker van dat ik aangenaam verrast zal zijn als de afrekening komt.”

Niet alleen een laag verbruik is een voordeel. Als Dimi zijn huis in de toekomst zou willen verkopen, kan hij er een heel pak meer voor vragen. Ook dat speelt voor hem een belangrijke rol. Want niemand zegt dat hij er eeuwig blijft wonen.

Overdag wassen

Met een warmtepomp en zonnepanelen alleen kom je er niet. Duurzaam leven moet je natuurlijk in de eerste plaats zelf doen. Daarom leeft Dimi zo veel mogelijk op het ritme van de zon. Maar als je niet vaak van thuis uit werkt, is dat niet zo gemakkelijk. Ook daar heeft Dimi een slimme oplossing voor bedacht. “Ik stel de timers van mijn apparaten zo in dat ze zo veel mogelijk overdag werken. De was doe ik bijvoorbeeld liefst als de zon schijnt, en de zonnepanelen op volle toeren draaien. Dan zijn timers natuurlijk ideaal.”

Maar het besparen is nog niet gedaan! Dimi heeft ook nog eens een groot belastingvoordeel. Omdat zijn woning energiezuinig is, moet hij de eerste vijf jaar geen kadastraal inkomen betalen. En dat scheelt een pak! Door zijn slimme investering kan Dimi zijn geld sparen om het alleen nog maar aan leuke dingen te spenderen.

