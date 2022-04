Waarom de hoge inflatie goed is voor wie geleend heeft

Wat is inflatie

De inflatie geeft aan hoeveel het leven duurder is geworden. In maart 2022 was dat 8,31 procent. Als je in maart vorig jaar 100 euro betaalde voor een mand met goederen en diensten betaalde je er in maart 2022 dus al 108,31 euro voor.

Een beetje inflatie is goed voor de economie. Doorgaans heeft men het dan over zo’n 2 procent. Als de prijzen lichtjes stijgen, hebben consumenten er geen belang bij om hun aankopen uit te stellen en consumeren ze vlot. Dat zorgt voor een blijvende vraag naar goederen en diensten en dus voor werkgelegenheid.

Waarom is veel inflatie slecht?

Maar een hoge inflatie is wel een probleem. Als de prijzen van goederen en diensten te sterk stijgen, zouden consumenten hun aankopen misschien niet uitstellen, maar gewoon niet meer doen. Bovendien tast de inflatie de koopkracht aan. Wie vorig jaar 100 euro had gespaard en daar 0,11 euro intrest op kreeg, heeft nu 100,11 euro in handen. Dat volstaat dus niet om de korf goederen te kopen. Die kost nu immers al 108,31 euro. Van geldontwaarding gesproken. Anders gezegd: met eenzelfde of zelfs licht hoger bedrag op je rekening kan je (veel) minder doen.

Een langdurige inflatie is bijzonder schadelijk voor je spaargeld. Veronderstel dat je vandaag 100 euro neertelt voor de korf goederen en er is vijf jaar lang een inflatie van 5 procent, dan moet je over vijf jaar voor diezelfde korf al 127,63 euro betalen. Met andere woorden. Met de 100 euro die je vandaag spaart, kan je over vijf jaar een kwart minder kopen als je in die periode geen of weinig opbrengst opdat spaargeld heeft. Bekijk hier hoeveel de verschillende spaarboekjes vandaag nog opbrengen

Inflatie kan ook goed zijn

Maar inflatie is niet voor iedereen slecht. Voor wie schulden heeft, is de geldontwaarding net goed. Veronderstel dat je 200.000 euro zou lenen op 20 jaar tegen een vaste rente van 2 procent. Dan moet je 240 maanden lang telkens 1.010,05 euro afbetalen. Na afloop zal je dan 242.422,70 euro hebben betaald: de terugbetaling van 200.000 euro aan geleend kapitaal en 42.422,70 euro aan intresten.

De 1.010,05 euro die u maandelijks moet afbetalen, ligt bij een lening met vaste rente meteen vast voor de hele looptijd. Je betaalt ze dus volgende maand, de maand nadien, twee maanden nadien, enzovoort.

En dat ongeacht de inflatie. Door de geldontwaarding zal de 1.010,05 euro die je in de toekomst moet betalen, echter minder zwaar doorwegen dan de 1.010,05 euro die je nu aflost.

Wellicht zal je loon intussen worden aangepast aan de inflatie via een indexering. Je zal dus een hoger bedrag verdienen en toch maar hetzelfde bedrag moeten aflossen. Hoe hoger de inflatie, hoe meer dit speelt. En de waarde van het goed dat je met de lening afbetaalt – bijvoorbeeld een woning- zal over een langere periode bekeken wellicht mee evolueren met het algemene prijspeil.

Tip: Hoewel ze de laatste maanden gestegen zijn, liggen de rentevoeten nog steeds uitzonderlijk laag. Bekijk hier hoeveel je nu betaalt voor een woonlening.

Let op voor deflatie

Let wel: het omgekeerde van inflatie bestaat ook. Het zou best kunnen dat er in de toekomst periodes komen waarin het prijspeil daalt. Dat noemen we deflatie.

Voor de economie is deflatie een slechte zaak. Als de prijzen dalen, stellen mensen en bedrijven hun aankopen uit, waardoor er minder goederen en diensten nodig zijn, wat dan weer de prijs verder doet dalen. Een negatieve spiraal dus.

Maar ook voor wie leent, is deflatie slecht. Je loon zou dan neerwaarts aangepast moeten worden, waardoor je minder verdient. Intussen moet je wel hetzelfde bedrag blijven aflossen.

