Waarom daalt de benzineprijs en worden diesel en stookolie duurder?

Kristof Calvo: “We moeten rijkdom herverde­len en kijken naar oorlogsbij­dra­ge van allerrijk­sten”

Door de oorlog in Oekraïne swingen de inflatiecijfers de pan uit. Dat doet ondernemersorganisaties Voka en VBO oproepen tot een indexsprong. Groen-kamerlid Kristof Calvo (35) liet in de studio van VTM NIEUWS verstaan dat dat niet aan de orde is. Op de vraag of hij zich kandidaat zal stellen om Meyrem Almaci (46) op te volgen als partijvoorzitter, wilde Calvo niet ingaan: “Wat mij betreft, mogen we partijvoorzitters afschaffen.”

3 april