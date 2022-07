Waarom blijven aandelen van luxeproducten populair in moeilijke tijden? En hoe anticipeer je op de beurs? | € 9.212 - € 9.340

Belfius lanceert eindelijk Apple Pay, binnenkort ook ondersteu­ning voor Bancontact

Eén van de laatste grootbanken van ons land is over de streep getrokken. Klanten van Belfius met een iPhone en/of Apple Watch zullen eindelijk gebruik kunnen maken van betaaldienst Apple Pay. Dat bevestigt de bank in primeur aan de redactie van HLN.

7 juli