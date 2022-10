Waarom betaalt je buurvrouw minder voor haar brandverzekering dan jij voor de jouwe?

Op het eerste gezicht klinkt het wat raar: net als jij woont je buurvrouw in een appartementsgebouw, zij op de derde verdieping in een studio en jij op het gelijkvloers in een royaal appartement. Toch betaal jij een stuk meer voor je brandverzekering, ondanks het feit dat je op hetzelfde adres woont. Hoe dat komt? Bij de berekening van de premie spelen verschillende factoren een rol.

Geniet jij van het goedkoopste tarief? Vergelijk hier snel en eenvoudig brandverzekeringen en vind de voor jou voordeligste formule.

Vanwaar komt het prijsverschil?

Het aantal kamers, de huurprijs en de waarde van de inboedel: dat zijn de belangrijkste ingrediënten waarmee de prijs van je brandverzekering wordt samengesteld.

Ook al lijkt het of jij en je buurvrouw een gelijkaardige woning hebben, ze zijn danig verschillend. En precies die verschillen spelen een grote rol in wat je uiteindelijk betaalt. Jouw huurprijs ligt wellicht een stuk hoger dan die van je buur. Jouw appartement ligt op het gelijkvloers, dat van haar op de derde verdieping. Je beschikt ook over veel meer kamers dan je buurvrouw, die in een basisstudio woont. Bovendien ziet jullie inboedel er totaal anders uit, en daardoor lopen de verschillen in de prijs van je brandverzekering verder op. Hoe hoger de waarde van je verzekerde inboedel in de bijkomende inboedelverzekering, hoe hoger de prijs van je brandverzekering. Maar je bent dan ook voor een groter bedrag gedekt als er iets misloopt!

Beknibbelen op je inboedelverzekering? Dit risico loop je als je je inboedel niet (voldoende) verzekert.

Rekenvoorbeeld

We vergeleken op Independer.be de prijs voor de brandverzekering bij een kleine basisstudio met één slaapkamer en enkel goedkope meubels, en een ruim appartement met verschillende kamers en een hoogwaardige afwerking. Het verschil: 44 euro op jaarbasis.

• Kleine basisstudio (woning + inboedel): 114 euro

• Ruim appartement (woning + inboedel): 158 euro

Hoe vind je de goedkoopste premie?

Zelfs al zijn er een aantal factoren die de prijs van je brandverzekering verhogen of verlagen, er blijven ook nog verschillen tussen verzekeraars onderling. Verzekeraars kunnen immers aan bepaalde factoren meer of minder gewicht toekennen in de premieberekening. Bovendien speelt ook de concurrentie. Goed en regelmatig vergelijken is dus de boodschap.

Hoeveel kost een huurders- met inboedelverzekering? En de aanvullende dekking diefstal of rechtsbijstand? Met Independer.be vergelijk je makkelijk het aanbod verzekeraars en zie je meteen wat je kunt besparen.

Lees ook op Independer.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Independer.be.

Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering.