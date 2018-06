Waarde bitcoin bereikt laagste punt van het jaar kg

25 juni 2018

12u49

De bitcoin is afgelopen weekend gekelderd naar de laagste koers van het jaar. Op zondag was de virtuele munt ongeveer 5785 dollar waard. Vandaag wist de koers op te krabbelen tot net boven de 6000 dollar.

De bitcoin was op vrijdag nog zo'n 6800 dollar. Dat is minder dan de helft van de waarde op 1 januari: toen stond bitcoin nog boven de 14.000 dollar. In december vorig jaar koerste de munt zelfs even af op de 20.000 dollar.

Het vertrouwen in bitcoin is gedaald door een paar grote hacks die onlangs aan het licht zijn gekomen. Zo braken cybercriminelen een paar weken geleden in bij het Zuid-Koreaanse handelsplatform Coinrail. Een ander Zuid-Koreaans platform, Bitkoex, kwam vorige week in opspraak doordat medewerkers de adressen van wallets en de wachtwoorden van negentien gebruikers in een groepschat hadden gezet.

Japan eist dat de zes grootste platforms in dat land meer gaan doen tegen witwassen. Japan was tot nu toe een van de meest vrijzinnige landen op het gebied van regels voor bitcoins.