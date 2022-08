Waar zit het verschil tussen een goedkope en een dure reisverzekering?

Spaargids.beWaarom zou je een dure reisverzekering nemen als je er ook een goedkope kunt vinden? De vraag is legitiem, maar houdt risico’s in. Bij het nemen van een dergelijke verzekering moet je altijd eerst kijken welke risico’s je wil dekken en pas vervolgens naar de prijs. Spaargids.be overloopt waar je op moet letten.

Bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die je verplicht bent te nemen vooraleer je met een wagen de weg opgaat, is het simpel. Daar bepaalt de overheid wat in de polis moet staan. Dat is ook logisch want hij dient om anderen te beschermen voor de schade die je hen bij een eventueel ongeval in fout kunt berokkenen. Door de verzekering zijn de slachtoffers er zeker van dat ze worden vergoed. Het enige waar je in dat geval naar moet kijken als je het onderste uit de kan wil halen, is dus de prijs. Het product is bij alle maatschappijen hetzelfde.

Anders ligt het bij een reisverzekering. Met een dergelijke verzekering zorg je voor jezelf en je gezin. Je kunt ervoor kiezen om geholpen te worden bij pech en/of ervoor opteren om financieel schadeloos te worden gesteld bij eventuele tegenslagen voor of tijdens je reis.

Welke risico’s

Wil je een reisverzekering nemen, dan moet je je eerst afvragen welke risico’s je wil indekken. De vier belangrijkste zijn:

1. Een annuleringsverzekering. Ze dekt je in tegen de kosten die je hebt als je uiteindelijk toch niet op reis kunt vertrekken of als je ze vervroegd moet afbreken wegens een aantal onvoorziene omstandigheden.

2. Een bagageverzekering. Ze dekt het verlies van je bagage of schade die eraan is toegebracht. Ze geldt zowel voor de zaken die je meeneemt van thuis als voor spullen die je tijdens de reis hebt gekocht.

3. Bijstand aan personen. Die dekt naast eventuele medische kosten ook de kosten van repatriëring, de kosten van een gedwongen verlengd verblijf in het buitenland en de overkomst van familieleden die je kunnen bijstaan. Voorts kan ze ook voorzien in de bezorging van gespecialiseerde medicatie. En je dossier kan ook vanuit België mee worden opgevolgd.

4. Bijstand aan voertuig voor het geval je autopech zou kennen. Kan je voertuig niet ter plaatse worden hersteld, dan word je naar een garage gesleept of desnoods zelfs naar eigen land gebracht.

Weet je welke verzekering je wel of niet nodig hebt? Bereken hier hoeveel het verzekeringspakket jou zal kosten.

Al verzekerd

Het komt er dus op aan te kiezen wat je echt nodig hebt. Ga je niet met de auto op reis, dan heb je weinig aan een polis met bijstand voor het voertuig. En een bagageverzekering is misschien minder nodig als je vertrekt met alleen het allernoodzakelijkste.

Een aantal verzekeringen heb je mogelijks al zonder dat je het zelf beseft. Zo kan je ook in het buitenland terugvallen op de terugbetaling door je ziekenfonds als je daar ziek wordt. Je moet dan wel voor je vertrek aan je mutualiteit de Europese Ziekteverzekeringskaart aanvragen. Zo bewijs je dat je met de Belgische ziekteverzekering in orde bent. Let wel: met deze kaart heb je geen recht op een eventuele repatriëring mocht dat nodig zijn. Bekijk hier welke bijstand jouw ziekenfonds voorziet in het buitenland.

Ook kunnen aan je kredietkaart – vooral dan bij de duurdere versies - al tal van verzekeringen zijn gekoppeld. Dat geldt voornamelijk voor een annuleringsverzekering. De reis moet dan wel met de kaart zijn betaald. Bekijk hier welke verzekeringen je automatisch hebt via je kredietkaart.

Duur of goedkoop

Welke verzekering u uiteindelijk neemt, hangt af van je bestemming en de duurtijd van je verblijf in het buitenland. Ook de samenstelling van je gezin kan een rol spelen. En uiteraard de risico’s die je wilt verzekeren. Let bij de risico’s die worden gedekt ook op de maximale vergoeding waarop je recht hebt en op het feit of je al dan niet een deel van de schade zelf moet dragen. Die kan aardig verschillen per polis.

Het verschil tussen een goedkope en een duurdere polis, zit dan ook meestal in een combinatie van dekkingen en de hoogte van een tussenkomst bij een eventueel schadegeval. De keuze van de meest geschikte polis is dan ook maatwerk.

Ook moet je kijken hoe vaak je op reis gaat. Is dat eenmalig voor een kortere periode? Of doe je dat meermaals per jaar? In dat laatste geval kan je misschien beter opteren voor een jaarcontract, waar alle buitenlandse verplaatsingen voor twaalf maanden onder vallen. Lees hier vanaf wanneer een doorlopende verzekering goedkoper is.

Lees ook op Spaargids.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be. Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.