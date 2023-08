Waar vind je op dit moment het goedkoopste vaste stroomtarief?

MijnenergieEen energiecontract met een vast tarief afsluiten is de beste manier om je te beschermen tegen een mogelijke prijsopstoot komende winter. Een vast contract blijft weliswaar duurder dan een contract met een variabel tarief, maar de jaarprijzen voor vaste formules dalen in augustus - over het algemeen - wel in vergelijking met vorige maand. Wat die vaste contracten precies kosten en wat erin is begrepen, ging Mijnenergie.be voor jou na.

Goedkoper dan in juli... soms toch

Wie nu een vast contract afsluit, betaalt voor de meeste formules minder dan eind juli: dat verschil loopt op van enkele euro’s tot enkele tientallen euro’s. Deze tarieven veranderen echter vaak. Door ze regelmatig te raadplegen en te vergelijken, betaal je dan ook de meest voordelige prijs.

Actuele prijssimulatie

De stroomprijzen in deze tabel komen voort uit een simulatie via Mijnenergie.be op 2 augustus, voor een particulier die in Antwerpen woont en 3.500 kWh per jaar verbruikt – het gemiddelde verbruik van één huishouden.

Opgelet: kortingen kunnen kleiner zijn als je niet kiest voor betaling via domiciliëring, als je facturen niet enkel via e-mail wil ontvangen, of als je de klantendienst via andere kanalen dan online wil bereiken.



Checken hoe deze prijzen zich verhouden ten opzichte van vorige maand? Daarvoor kan je hier terecht.

Prijsverschillen

Allereerst dit: het goedkoopste contract voor elektriciteit met een variabel tarief kost volgens onze vergelijker 1.127,89 euro, ofwel zo’n 250 euro minder dan het goedkoopste contract met een vast tarief.

Het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste vaste tarief bedraagt vandaag 98,25 euro, of 27,35 euro als we kijken naar het goedkoopste tarief van elke leverancier.



Lees ook. Antwerpen goedkoper dan Gent en Brugge: in welke provinciehoofdstad betaal je het minst aan de netbeheerder?

Andere factoren

TotalEnergies en Mega scoren op dit moment beduidend minder goed op het vlak van dienstverlening. Volgens de recentste kwartaalcijfers van de Servicecheck van de Vlaamse energieregulator VREG gaat het om respectievelijk achttien en zeventien klachten per 5.000 klanten. Ter vergelijking: bij Eneco zijn dat er zeven en bij Octa+ zes. Luminus scoort met vijf klachten per 5.000 klanten beter, net als Engie met vier klachten per 5.000 klanten. Ook dat kan je meenemen in je overweging om een vast contract af te sluiten bij één van deze energieleveranciers.

Verder biedt Octa+ met zijn gewone formule het goedkoopste vaste tarief op de markt, maar daar staat tegenover dat het de enige formule is die geen 100 procent groene energie omvat.

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijnenergie.be.

Mijnenergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.