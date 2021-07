Waar vind je de goedkoopste hypotheeklening?

Coronacrisis of niet: de Belgen blijven woningen bouwen en kopen en daarvoor een lening afsluiten. In het eerste trimester van 2021 werden immers 65.000 hypothecaire kredieten beklonken, goed voor een totaalbedrag van zowat 9,5 miljard euro.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar ging het om een forse toename. Het aantal kwam 35% hoger uit, in bedrag was er zelfs een toename met 51%. Het eerste trimester van 2020 ging wel deels verloren wegens de eerste lockdown van de coronapandemie. Bovendien was er eind 2019 een kunstmatige piek in de dossiers omdat in Vlaanderen op 1 januari 2020 het fiscaal voordeel van de woonbonus werd afgeschaft.

Dit neemt niet weg dat de bedrijvigheid op de hypotheekmarkt nog altijd stevig is. Dat komt natuurlijk door de lage rentestand. Volgens de rentebarometer van Immotheker bedraagt de gemiddelde rente voor hypotheekleningen op twintig jaar met een vaste rente gedurende de hele looptijd slechts 1,34%.

Gemiddelde bedragen

Een studie die marktleider BNP Paribas Fortis van zijn kredietverstrekking maakte, leert dat de gezinnen vorig jaar gemiddeld 175.800 euro leenden om die terug te betalen in gemiddeld 223 maanden (ongeveer 18,5 jaar). De gemiddelde maandlast bedroeg 823 euro. Let wel: om statistische redenen levert het vermenigvuldigen van de gemiddelde maandlast met de gemiddelde looptijd niet noodzakelijk het gemiddelde geleende bedrag plus de te betalen intrest op. Gemiddeld werd overigens 73% van de waarde van het pand geleend. De terugbetaling van de lening vergde gemiddeld 38% van het beschikbare inkomen van de kredietnemers. Wil je weten hoeveel jij maandelijks zou moeten afbetalen? Bereken het hier.

Vind de goedkoopste

De vraag is nu: bij welke bank haal je het onderste uit de kan? Daar is geen vast antwoord op. Elke financiële instelling bepaalt vrij haar krediettarieven. Ze kan ze voor nieuwe leningen ook elke dag aanpassen.

De tarieven die banken afficheren op hun website en toepassen in hun simulaties hoef je doorgaans slechts als richtinggevend te beschouwen. Er komen nog een reeks plussen en minnen bij. Wie een groter deel van de koopsom zelf inbrengt, leent goedkoper dan wie zijn koopsom bijna volledig bij de bank haalt. Daarnaast kunnen ze een korting geven aan wie bereid is een ruimer pakket producten bij hen af te nemen: loondomiciliëring, brandverzekering, schuldsaldoverzekering,… Sommige banken bieden ook een korting als je leent voor een energiezuinige woning.

En uiteraard speelt ook de concurrentie een belangrijke factor. Wil een financiële instelling al dan niet investeren - lees: tevreden zijn met een lagere winst - om iemand via een woonlening voor een lange periode binnen te halen of te behouden als klant? Ook het onderhandelingstalent en de overtuigingskracht van de consument speelt daarin mee.

Globaal genomen houdt een bank rekening met de rente die ze moet betalen op het spaargeld dat ze heeft aangetrokken, met de andere mogelijkheden die ze heeft om dit spaargeld te herplaatsen en met haar verwachtingen over de evolutie van de rente in de komende jaren. De positie die een bank heeft, kan in de loop van de maanden en jaren wijzigen. Daarom is het goed de markt opnieuw te bekijken op het moment dat je een lening effectief nodig heeft.

Een bank aanduiden waar je de goedkoopste lening kan vinden, is dan ook onbegonnen werk. Maar een overzicht van de voordeligste leningen die recentelijk werden toegestaan kan een handje helpen. Het leert dat Beobank, BNP Paribas Fortis, KBC en Belfius al eens bij de goedkopere banken worden gesignaleerd. Informeer dus zeker bij je eigen bank, maar ook bij een of meerdere uit bovenstaand rijtje.

Herfinancieringen

Dit alles geldt overigens niet alleen voor wie een nieuwe woonlening wil afsluiten, maar ook voor wie een duurdere lening wil vervangen door een goedkopere. Iedereen heeft immers het recht om zijn krediet vervroegd terug te betalen. Wie een goedkopere lening vindt, kan dus een besparing doen.

Of een zogenaamde financiering echt interessant is, hangt af van het voordeel dat je kan doen met een lagere intrestlast. Dat moet voldoende groot zijn om de kosten van het vervangen van de ene lening door de andere te dragen. Verander je van bank, dan moet je de hypothecaire waarborg op de oude lening laten schrappen om een nieuwe waarborg op de nieuwe lening in te schrijven. Bovendien moet je hiervoor weer naar de notaris en moet je ook rekening houden met de intrestkosten.

Tip: Is het voor jou interessant om je woonlening te herfinancieren? Bereken het via deze simulator.

In de praktijk is een herfinanciering dan ook alleen nuttig als je nog gedurende een ruime resterende looptijd kan profiteren van een intrestvoordeel en dit intrestvoordeel ook voldoende groot is.

