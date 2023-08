Waar scoor je nu de grootste welkomstkortingen voor energie? Goed zoeken kan je honderden euro’s helpen besparen

Met een beperkt budget toch geld verdienen aan vastgoed? Ex-private banker legt uit hoe je dat doet: “Een lening op lange termijn creëert zuurstof”

Investeren in vastgoed: allemaal goed en wel, maar hoe pak je dat aan als je niet op een berg geld zit? Ex- private bankerJan Van Overbeke begeleidde jaar lang vermogende families en schreef twee boeken over wat wij van de rijken kunnen leren. Hij geeft haalbare adviezen voor wie met een beperkt budget in vastgoed wil investeren en legt uit wat de meest voorkomende valkuilen zijn: “Niemand geeft meer geld aan een huis omdat er een tuinhuis in de tuin staat, wél omwille van andere troeven.”