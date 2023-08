Waar scoor je nu de grootste welkomstkortingen voor energie? Door goed te zoeken kan je honderden euro’s besparen

Voor iedereen anders

Afhankelijk van jouw situatie zijn bepaalde kortingen interessanter dan andere. Een vaste premie die de energieleverancier toekent na twaalf maanden is voor iedereen hetzelfde, maar als jouw gezin meer energie verbruikt, zijn de kortingen per kilowattuur mogelijk interessanter.

Wie bijvoorbeeld in augustus online een contract afsluit bij Luminus Optimal voor elektriciteit, krijgt een korting van 19 procent op de kWh-prijs. De gelijkaardige korting van 3,18 cent per kWh bij Mega Group Flex heeft een plafond van 371 euro (inclusief de welkomstpremie van 68,90 euro).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Stroom

Uit een analyse via de vergelijkingssite Mijnenergie.be – die je ook makkelijk zelf kan uitvoeren – blijkt dat voor een gezin uit Antwerpen dat 3.500 kWh elektriciteit verbruikt op jaarbasis (het gemiddelde verbruik van een huishouden in België), de korting het hoogst oploopt bij Luminus met de formule Optimal. Op jaarbasis bedraagt die 320,34 euro: 10 euro korting voor domiciliëring of e-factuur, een eenmalige korting van 155 euro, en een korting van 4,44 cent per kWh, die zo neerkomt op 155,34 euro. Dankzij de korting is die formule op dit moment ook de goedkoopste op de markt, in onze voorbeeldberekening althans.

De op één na hoogste korting, bij Mega, zorgt er voor de op één na goedkoopste formule.

Ook Octa+ geeft een flinke welkomstkorting, maar dat maakt het tarief als geheel niet goedkoper dan dat van sommige andere spelers die minder korting geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gas

Hiervoor biedt Mega met de tariefformule Group Flex net iets meer korting dan Luminus, als we het aanbod vergelijken voor een gemiddeld jaarlijks verbruik van 17.000 kWh in Antwerpen. Een eenmalige korting van 68,90 euro én een korting op het kWh-tarief van 162,18 euro vormen samen een korting van 231,08 euro. Omwille van die korting is deze formule tevens de goedkoopste op de markt.

Maar de tweede grootste korting, bij de Optimal-formule van Luminus, zet het tarief toch pas op de negende plaats als we de 14 formules rangschikken van goedkoopst naar duurst.

Ook hier vervolledigt Octa+ de top 3.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tip: Let er dus op dat sommige van de hoogste kortingen niet automatisch resulteren in de goedkoopste tarieven, en raadpleeg de vergelijker van Mijnenergie.be om het volledige aanbod te zien, mét inbegrip van welkomstkortingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lagere kortingen

Inmiddels bieden energieleveranciers opnieuw kortingen op formules met vaste tarieven, maar die bedragen in de meeste gevallen minder dan 85 euro. Alleen Mega biedt een hogere korting, op zijn formule Smart Green Fixed. Met een welkomstkorting van 111,30 euro is die formule de derde goedkoopste in het aanbod, met een geschatte jaarprijs van 1.376,68 euro, ofwel zo’n 4 euro meer dan de jaarprijs van de goedkoopste formule, waar overigens geen korting op is.

Voor aardgas hetzelfde verhaal. Daar brengt Mega’s korting de jaarprijs naar 1.717,19 euro, maar dat blijft zo’n 9 euro meer dan de goedkoopste formule.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Mijnenergie.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijnenergie.be.

Mijnenergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.