Waar Proximus glasvezelnetwerk uitrolt, vallen klanten van Scarlet uit de boot: dit kan je doen

MijntelcoDe uitrol van het glasvezelnetwerk door Proximus brengt klanten van Scarlet in de problemen. Wie klant is van de lowcosttelecomoperator moet op plaatsen waar Proximus glasvezel heeft aangelegd noodgedwongen op zoek naar een nieuwe provider. Wat kan je doen als dit bij jou gebeurt? Mijntelco.be geeft advies.

Voorlopig enkel in Brussel

Het is op zich een vreemde situatie: klanten bij Scarlet, de lowcostdochter van Proximus, moeten noodgedwongen op zoek naar een nieuwe provider omdat het moederbedrijf een glasvezelnetwerk uitrolt. De verklaring zit in het feit dat Scarlet op dit moment (nog) geen glasvezelabonnement aanbiedt en Proximus van plan is het oude DSL-netwerk uit te faseren op plaatsen waar glasvezel al vijf jaar actief is. Voorlopig is dat enkel het geval in delen van Brussel. Later volgen nog plaatsen in België.

Moet je op zoek naar een nieuwe provider? Lees hier waar je het interessantste tarief verkrijgt.

Aangepast abonnement komt te laat

Proximus zegt dat Scarlet wel degelijk aan een glasvezelaanbod werkt. Maar voor een deel van de klanten zal dat te laat komen. In Deurne kregen enkele klanten al te horen dat ze voor het einde van dit jaar op zoek moeten naar een nieuwe provider, omdat Scarlet er zijn glasvezelaanbod nog niet klaar zal hebben. Overstappen naar Proximus betekent voor een groot deel van Scarlets klanten sowieso een prijsverhoging, zeker voor wie tv en internet combineert in zijn abonnement. Voor het goedkoopste pakket betaal je daar bij Scarlet 40 euro per maand voor, zo leert vergelijkingssite Mijntelco.be. Bij Proximus is dat maandelijks 63,99 euro, telkens afgezien van tijdelijke promoties.

Tv en internet combineren in één pakket? Hier vind je de tien goedkoopste aanbiedingen.

Tegemoetkoming

Om tegemoet te komen aan de klanten van Scarlet zal Proximus hen gedurende twee jaar voorzien van een glasvezelabonnement aan het tarief dat ze bij Scarlet hadden. Na die twee jaar betalen de ex-Scarlet-klanten dan wel de volle pot bij Proximus. Hoe je het ook wendt of keert, op lange termijn blijft het een prijsverhoging. Over twee jaar zou Scarlet wel al veel verder moeten staan met zijn glasvezelaanbod.

Over de prijzen daarvan is het nog koffiedik kijken, maar als lowcosttelecomoperator is het niet ondenkbaar dat de prijzen wel onder die van Proximus en andere operatoren blijven. Klanten van Scarlet zouden dus, nadat ze twee jaar hebben genoten van hun voordeeltarief bij Proximus, perfect weer de overstap naar Scarlet kunnen maken, eenmaal die operator een glasvezelaanbod heeft. De verwachting is dat het abonnement daar normaal gezien goedkoper zal zijn dan dat van de concurrentie.

Snelle alternatieven

Voor snelle, goedkope alternatieven kijkt de consument ook vaak naar Edpnet. Maar de uitrol van het glasvezelnetwerk van Proximus treft ook die klanten, aangezien Edpnet het koper- en glasvezelnetwerk van Proximus gebruikt voor zijn diensten. Het goedkoopste glasvezelabonnement zal bij Edpnet 35,95 euro bedragen, wat goedkoper is dan het goedkoopste abonnement bij Proximus.

Valt glasvezel nog te ontlopen als klant? Jazeker, enkele operatoren bieden nog altijd internetdiensten aan via de telefoonlijn (DLS) of een kopernetwerk (coax). Weet wel dat die nooit dezelfde internetsnelheden zullen halen als een glasvezelnetwerk. In vergelijking met de klassieke telefoonlijn kan de coaxkabel hogere snelheden leveren – tegenwoordig tot maximaal 400 Mbps downloadsnelheid en 40 Mbps uploadsnelheid bij Telenet – en heb je geen last van vertragingen bij gelijktijdig tv-kijken en surfen.

De bekendste aanbieders van internet via coax zijn Telenet, VOO en Orange. Uit een vergelijking met de goedkoopste pakketten komt Telenet er als beste keuze uit de bus. Voor 150 GB aan datavolume en een snelheid van 100 Mbps (via coax) betaal je er maandelijks 30 euro.

Razendsnel surfen? Bekijk hier waar je de goedkoopste abonnementen vindt met maximale downloadsnelheid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn..