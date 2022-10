Waar koelt de woningmarkt het meeste af en is nú het goede moment om te kopen? Makelaars en notarissen geven advies

Sinds het begin van dit jaar werden huizen opnieuw gemiddeld 5,8 procent duurder, maar tijdens het derde kwartaal stelde vastgoedplatform Immoweb vast dat de markt aan het afkoelen is. Waar gebeurt dat het felst? En is dit een aangewezen moment om te kopen of wacht je beter nog wat? We polsten bij verschillende makelaars en notarissen naar hun (toekomst)visie op het vastgoed.

Uitgaand van de vraagprijs per vierkante meter op Immoweb was Brussel van juli tot eind september de duurste regio om een huis of appartement te kopen. Het gemiddelde steeg er naar 3.352 euro/m². Dat was zowat het dubbele van de vraagprijzen in de provincies Luik, Luxemburg en Namen waar ze rond de 1.700 euro schommelden. In Henegouwen was het vastgoed zelfs nog een pak goedkoper, maar op Waals-Brabant na werden woningen in Wallonië procentueel duurder dan in Vlaanderen.

Behalve dan in Limburg (+2,2%), hoewel die provincie de enige was met een vierkantemeterprijs onder de 2.000 euro. In Oost-Vlaanderen (+0,2% tot 2.260 euro), Antwerpen (+0,5 % tot 2.420 euro) en ook Vlaams-Brabant (+0,9% tot 2.533 euro) dikten de prijzen niet eens één procent aan. West-Vlaanderen (+1,6% tot 2.432 euro) kende de grootste stijging.

Al die cijfers tonen aan dat de vastgoedmarkt aan het afkoelen is, al spreken de makelaars en notarissen liever over een normalisering. “We komen uit een periode met veel vraag en weinig aanbod, maar de laatste weken stellen we een stagnatie in de verkopen vast. Er is veel onzekerheid door het nieuws over de oorlog in Oekraïne, de inflatie, de energieprijzen en de rentevoeten”, zegt bestuurder Johan Heylen van Heylen Vastgoed.

Jongere generaties stellen aankoop uit

“Bedrijven schroeven hun producties terug en sommige mensen vrezen voor hun job. Wanneer de jongste kopers alles op een rijtje zetten, merken ze dat ze in een moeilijke situatie zitten. Ze stellen een aankoop uit en huren langer. Het kan niet anders dan dat dit de markt beïnvloedt. Hoe groot de impact is, valt nog af te wachten”, stelt Bart van Opstal van notaris.be.

Om hun budget onder controle te houden, letten kopers meer dan ooit op het energieverbruik van een huis. “De kwaliteit van woningen speelt een steeds grotere rol in het beslissingsproces. Een verkoopdossier wordt ook grondiger voorbereid en daarom gaan de impulsaankopen eruit”, vertelt Dave Bracke van Altro vastgoedgroep. “Kopers informeren naar de kosten voor de verwarming en verlichting en naar de energetische werken die uitgevoerd zijn of nog moeten gebeuren. Met een nieuwbouw zit je op dat vlak safe. Het is geen toeval dat ons publiek, dat zich in het hogere segment bevindt, daar dikwijls voor kiest”, aldus Bart Van Delm van Hillewaere Vastgoed.

Quote Bij te renoveren huizen weet je niet hoeveel de fors stijgende bouwkost zal bedragen en het laatste wat mensen in crisistijd willen, is onzeker­heid. Johan Heylen, Heylen Vastgoed

Geen zicht op kosten

Wie niet over de grote budgetten beschikt, twijfelt echter om nieuw te bouwen. “De verkoop op plan is sowieso vertraagd”, zeggen ze bij Altro Vastgoedgroep. Eenzelfde geluid bij Filip Dewaele van Dewaele Vastgoedgroep. “Veel nieuwbouwprojecten werken met prijs-indexatieclausules, waardoor je bij de aankoop niet exact weet hoeveel de uiteindelijke kost zal zijn bij de oplevering. Veel kandidaat-kopers willen daar in functie van hun krediet op voorhand toch zicht op hebben.”

“Instapklare panden met een goed EPC zijn nog steeds ongelofelijk populair”, klinkt het bij Heylen Vastgoed en dat beaamt Johan Krijgsman van ERA. “Er is inderdaad een groot verschil tussen de perfect instapklare ‘Instagram-woningen’ en de te renoveren huizen. Bij die laatste weet je niet hoeveel de fors stijgende bouwkost zal bedragen en het laatste wat mensen in crisistijd willen, is onzekerheid.”

Wat doen investeerders?

“Je mag ook niet vergeten dat er voor woningen en appartementen met een energielabel E of F vanaf januari 2023 een bijkomende renovatieverplichting komt. Bij het uitbrengen van een bod zal daar rekening mee gehouden worden”, denkt Filip Dewaele. Zijn collega Johan Heylen ziet net daar mogelijkheden liggen voor investeerders. “Zij kunnen zulke huizen opkopen en er instapklare woningen van maken.”

“Die groep zoekt inderdaad bescherming tegen de inflatie en als het kan ook een stukje rendement. De komende periode zal veel afhangen van wat zij gaan doen. Maar zelfs als ze aarzelen, verwacht ik geen crisis. De Belgische vastgoedmarkt is echt wel schokbestendig. Dat is de laatste decennia al meermaals gebleken”, zegt Bart van Opstal.

Correctie noch crisis

Niemand gelooft in een crisis en zelfs niet in een duidelijke correctie. “De gemiddelde prijsstijgingen kunnen meer afvlakken, onder andere door de moeilijke verkoopbaarheid van de nog volledig op te knappen huizen, maar een echte prijsdaling zit er niet aan te komen ”, zegt Bart Van Delm.

“Het rare is dat de mensen denken dat ze moeten wachten op een prijsdaling”, oordeelt Johan Krijgsman. “Die komt er alleen als de rente verder omhoog gaat. Maar je moet beseffen dat als een woning 20.000 euro goedkoper wordt en de rente met één procent stijgt je in totaal meer zult betalen dan vandaag. De rente heeft een enorme impact op de betaalbaarheid. Je koopt in mijn ogen daarom maar beter nu een woning.”

Filip Dewaele treedt zijn collega bij: “Waar we de afgelopen jaren gemiddeld soms tot 30 kandidaten per pand hadden, zijn dat er nu nog altijd een tiental. In ons land zijn er nu eenmaal te weinig wooneenheden in verhouding tot de bevolkingsgroei. Als je echt je droomwoning gevonden hebt en je kan ze betalen, heeft het dus weinig zin om te wachten.”

