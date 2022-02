Waar kan je de goedkoopste lening krijgen voor een elektrische auto?

Spaargids.beDe elektrificatie van ons wagenpark is volop aan de gang. Elektrische auto’s kosten nog wel steeds meer dan wagens met een verbrandingsmotor. Daar tegenover staat wel dat je goedkoper een lening kan krijgen, zo blijkt uit een analyse van Spaargids.be . Hoeveel verschil maakt die gunstigere rentevoet? En waar kan je de goedkoopste autolening krijgen?

Tussen 1 januari en 30 september 2021 werden in ons land 15.276 elektrische voertuigen (BEV’s) ingeschreven. Daarvan vertegenwoordigen bedrijfswagens met 13.183 stuks of 86,3 procent het leeuwendeel. Dat vanaf 2029 in Vlaanderen geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor meer worden ingeschreven, moet ervoor zorgen dat ook particuliere eigenaars massaal op de elektrische kar springen. Recent onderzoek van Deloitte wijst uit dat bijna de helft van de Belgische chauffeurs bij de aankoop van hun volgende wagen een elektrisch of hybride model overwegen, tegenover één op drie vorig jaar.

Aankoopprijs elektrische wagen

Over het totale kostenplaatje (inclusief verbruik) van een elektrische wagen versus een auto met verbrandingsmotor is al veel inkt gevloeid. Wat wel vaststaat is dat de aankoopprijs vooralsnog hoger ligt voor elektrische wagens die zich binnen hetzelfde marktsegment als die met verbrandingsmotor bevinden.

Aan de Tesla Model 3, volgens dataverzamelaar JATO Dynamics de bestverkochte elektrische wagen van Europa, kleeft een prijskaartje van 50.990 euro vast. Voor de op één na populairste wagen, de meer bescheiden Renault Zoe, betaal je 32.300 euro voor de basisuitvoering.

Beperkt voordeel

De gunstige financieringsvoorwaarden van je bank maken die hogere aankoopprijs misschien wel net iets haalbaarder. De meeste banken kennen namelijk een lagere intrestvoet toe voor elektrische en hybride wagens. Dat is bijvoorbeeld het geval bij KBC, waar een lening voor een nieuwe diesel- of benzinewagen gepaard gaat met een jaarlijks kostenpercentage van 0,89%. Bij een elektrische of hybride auto bedraagt de intrest 0,69%.

Wie 20.000 euro leent met een looptijd van 48 maanden, betaalt bij een diesel- of benzinewagen in dat geval maandelijks 424,25 euro, tegenover 422,54 euro voor een elektrische wagen. De totale intrest bedraagt dan respectievelijk 364 euro en 281,92 euro. Het verschil van 82,08 euro vormt slechts een peulschil in verhouding tot de totale aankoopsom, maar alle beetjes helpen uiteraard.

Welke bank biedt de goedkoopste autolening aan?

Spaargids.be maakt het mogelijk om zowel autoleningen voor klassieke autoleningen en leningen voor elektrische wagens met elkaar te vergelijken. Daaruit blijkt dat Beobank in beide gevallen als goedkoopste uit de bus komt, met telkens een rentevoet van 0,59%. Bekijk hier alle details van de autolening van Beobank.

