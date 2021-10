Waar in Vlaanderen staan de meeste vacatures open?

Matthias Van MildersDe vraag naar nieuwe medewerkers zit in stijgende lijn. Dat is zo in heel Vlaanderen, maar sommige regio’s tellen wel heel veel vacatures. Jobat.be ging door de cijfers.

Antwerpen

Voor de regio rond de Scheldestad en de haven ontving VDAB het laatste jaar 54.464 vacatures. De zakelijke dienstverlening – verschillende sectoren die diensten verlenen aan bedrijven – staat op nummer 1 (23% van de vacatures). Op ruime afstand volgen groot- en kleinhandel (13%), onderwijs (12%) en maatschappelijke dienstverlening (11%). Onder die laatste noemer vallen onder meer woonzorgcentra, sociale werkplaatsen, kinderopvang en dagopvang voor personen met een handicap. Bekijk hier de openstaande vacatures in Antwerpen;

Gent

Het arrondissement Gent was goed voor 39.377 vacatures op een jaar. De grootste vraag was er naar profielen voor de groot- en kleinhandel (18%), gevolgd door zakelijke (16%) en maatschappelijke (12%) dienstverlening. Bekijk hier de vacatures in detail.

Hasselt

De regio rond de Limburgse provinciehoofdstad telde 21.937 vacatures, waarvan 18% in de zakelijke dienstverlening, 17% in de maatschappelijke dienstverlening en 12% in de klein- en groothandel. Kijk hier of er een job voor jou tussen zit.

Halle-Vilvoorde

Rond de hoofdstad tekende de VDAB 20.812 vacatures op. Groot- en kleinhandel (21%) en zakelijke dienstverlening (20%) zijn verantwoordelijk voor een groot deel daarvan.

Tip: In Brussel liggen de lonen het hoogste. Lees hier hoe dat komt.

Andere regio’s

De arrondissementen rond centrumsteden Kortrijk, Turnhout, Mechelen, Leuven en Brugge telden het afgelopen jaar een vergelijkbaar aantal vacatures, gemiddeld rond de 17.000.

Sterke groei in grootsteden

Dat Antwerpen en Gent de lijst aanvoeren, is geen verrassing, zegt Willem Vansina, manager planning bij VDAB. Het zijn de grootste steden van Vlaanderen, met de meeste inwoners. “Een grootstad is ook een centrum voor economische activiteit met de vele horecazaken en winkels. Maar nog meer speelt de concentratie van bepaalde bedrijven. In Antwerpen heb je bijvoorbeeld de aanwezigheid van de haven en alle bedrijven die daarrond georganiseerd zijn.” Nog in Antwerpen en Gent noteert VDAB heel sterke groeicijfers voor de groot- en kleinhandel en de horeca, merkt Vansina op. “Die sectoren tellen in grootsteden doorgaans relatief veel vacatures en zijn dus sterk bepalend voor de groeicijfers van de hele regio. Herstel van de coronacrisis is hier uiteraard de logische verklaring.”

Veel vacatures in Roeselare

De regio rond Roeselare kent een erg sterke toename van het aantal vacatures. Dat is geen nieuw fenomeen in goede economische tijden, zegt Vansina. “Je ziet er het aantal vacatures vaak ook sterker terugvallen dan in andere regio’s. Dat heeft met de aard van de bedrijven in de regio te maken. Er zijn veel industriële bedrijven die sterk conjunctuurgevoelig zijn. Daarom gaan de vacaturecijfers heel sterk op en neer bij economische bewegingen.” Bekijk hier de openstaande vacatures in Roeselare.

Vergrijzing

Het aantal vacatures in Vlaanderen ligt hoger dan voor de coronacrisis en ook hoger dan VDAB ooit vaststelde. Na de daling door de coronacrisis is er nu een herstel in zowat alle sectoren. Maar dat is niet de enige oorzaak van de groei, zegt Willem Vansina. “Een andere cruciale oorzaak voor de zeer hoge vacaturecijfers is dat de vergrijzing zich nu echt laat voelen. Vorig jaar was het eerste na de Tweede Wereldoorlog waarin de Belgische bevolking kromp. Die daling zit volledig binnen de groep jonger dan 65. Dat betekent dat het aantal arbeidskrachten in Vlaanderen nu echt begint te dalen door pensioneringen. Je ziet dan ook meer vacatures om gepensioneerde werknemers te vervangen. De vergrijzing speelt heel sterk binnen de industrie en de zorg. Die sectoren hebben het al jaren heel moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Werkgevers staan er voor grote uitdagingen.”

Bekijk hieronder welke vacatures er in jouw regio te vinden zijn:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Jobat.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.