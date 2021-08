Waar blijven die centen van Antwerp-eigenaar Paul Gheysens toch vandaan komen? Binnenkort miljardair met dank aan Polen

Salaris In chemie en farma verdien je gemiddeld het meest: expert onthult waarom

12 augustus Het is algemeen geweten dat je in de chemie of farmaceutische industrie aan de slag moet als je goed je boterham wil verdienen. Waar het gemiddelde maandloon in België 3.627 bruto bedraagt, ligt dit in deze sectoren volgens het Belgische statistiekbureau Statbel op maar liefst 4.669 euro. Maar hoe komt dat eigenlijk? “De war on talent woedt hier erg hevig”, verklaart Frank Vander Sijpe van Securex aan Jobat.be.