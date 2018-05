VS wil handelsoverschot China met 200 miljard verkleinen tegen 2020 kg

04 mei 2018

12u57

Bron: Belga 0 Geld De Amerikaanse regering wil dat China zijn handelsoverschot met de Verenigde Staten aanzienlijk terugdringt. Nu nog worden vanuit China veel meer producten naar de VS verscheept dan andersom. Het verschil is momenteel nog 375 miljard dollar. Dat gat moet in 2020 met minstens 200 miljard dollar zijn verkleind.

Onder leiding van minister van Financiën Steve Mnuchin voert een Amerikaanse handelsdelegatie gesprekken om handelsgeschillen tussen de twee landen op te lossen. De VS eist verder dat China meer doet om patentschendingen tegen te gaan en subsidies voor de eigen maakindustrie worden teruggeschroefd.

Dialoog

Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua zijn de landen het over verschillende zaken eens, maar over een aantal nog niet. "Beide partijen hebben erkend dat er op een aantal vlakken nog grote verschillen zijn en dat ze hun werk nog moeten versterken en vooruitgang moeten boeken", zei vicepremier Liu He aan Xinhua.

De twee landen kwamen enkel overeen dat ze belangrijke economische en handelskwesties via dialoog en consultatie willen oplossen. Er zou een mechanisme moeten komen om de belangrijke thema voort te bespreken.

Importheffingen

De spanningen tussen de VS en China zijn hoog opgelopen, nadat president Donald Trump importheffingen op staal en aluminium had ingesteld. Een van de zwaarst getroffen landen was China, dat daarom dreigt met invoerheffingen op tal van Amerikaanse producten. De VS behoudt zich het recht extra importheffingen in te voeren.

Meer over China

VS

politiek

Xinhua