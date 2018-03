Vrouwen krijgen in ons land gemiddeld 613 euro minder pensioen Redactie

28 maart 2018

16u19

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen blijft groot in ons land. Dat blijkt uit cijfers die Le Soir heeft verzameld. Zo krijgen loontrekkende mannen maandelijks gemiddeld 613 euro bruto meer pensioen dan vrouwen.

De belangrijkste verklaring voor het enorme verschil is de loonkloof tussen vrouwen en mannen. Zo wordt een man voor dezelfde functie nog altijd 7,6 procent meer betaald dan hun vrouwelijke collega’s, schrijft De Standaard.

Een tweede verklaring is het glazen plafond dat vrouwen belet om door te groeien naar beter betaalde managementfuncties. Vrouwen kiezen ook vaker voor een deeltijdse job, wat ook een invloed heeft op het pensioen. Een andere factor die het pensioenverschil kan verklaren is het feit dat vrouwen hun carrière vaker onderbreken via verschillende vormen van tijdskrediet, aldus De Standaard.