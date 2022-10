Vrouwelijke ondernemer? Misschien kom jij wel in aanmerking voor de WOMED Award

WOMED staat voor WOMen in Enterprise and Development. De bijhorende awarduitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door het vrouwennetwerk Markant vzw, in samenwerking met UNIZO (Unie voor Zelfstandige Ondernemers) en de steun van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen). “Met de WOMED Award werken we vooral op de positieve beeldvorming rond vrouwelijk ondernemerschap. Door straffe vrouwelijke ondernemers in de kijker te zetten als rolmodellen brengen we het ondernemerstalent van vrouwen bij het brede publiek onder de aandacht en raken anderen geïnspireerd om ook de weg van het zelfstandig ondernemerschap in te slaan”, zegt Gudrun Verschuere, Algemeen Voorzitter van Markant vzw.

36 procent

Die aandacht is volgens Verschuere nog steeds broodnodig. Van alle ondernemers in Vlaanderen is op dit moment 36 procent een vrouw. “Het vrouwelijk ondernemerschap is wel duidelijk gestaag in opmars, maar we mogen zeker niet te vroeg lossen. De winnaressen van de WOMED Award zijn één jaar lang ‘ambassadeur van het vrouwelijk ondernemerschap’. Uit ervaring weten we dat niet alleen de winnaressen, maar ook de finalisten graag geziene gasten zijn op panelgesprekken en events. Op die manier dragen ze mee dat vrouwelijk ondernemerschap uit.”

De WOMED Award bekroont onderneemsters in twee categorieën: de WOMED Award wordt uitgereikt aan een vrouwelijk ondernemer die actief is in Vlaanderen en minstens vijf jaar zelfstandig is in hoofdberoep, de prijs van de Belofte gaat naar een vrouwelijk ondernemer die een tot vijf jaar zelfstandig is in hoofdberoep. Kandidaten worden gescreend door een jury, die drie finalistes selecteert voor de WOMED Award en vijf kandidates – eentje uit elke provincie – voor de Beloften. De uitreiking vindt plaats op 8 maart 2023 tijdens een live show. Dan kennen we de opvolgsters van de winnaressen van vorig jaar: Caroline Vercauteren van BonMush en Sarah Parent van Go Forest.

Inschrijven?

Kandidaten kunnen zich nog tot en met 6 november online inschrijven voor de WOMED Award en de Belofte-categorie. Er zijn een aantal basiscriteria waaraan de kandidaten dienen te beantwoorden. De jury hanteert daarnaast de volgende criteria om tot een objectieve besluitvorming te komen:

• Is de vrouw in kwestie werkelijk de ‘leading lady’ van de onderneming?

• Hoe innovatief gaat zij te werk?

• Is er een duidelijke langetermijnvisie?

• Wat zijn de ambities?

• Hoe ziet het financieel plaatje er uit (rekening houdend met corona en energiecrisis)?

• Zijn er groeiende tewerkstellingskansen?

• Is er herkenbaarheid naar andere onderneemsters toe?

• Hoe groot is de maatschappelijke inzet en betrokkenheid?

• Draagt zij duurzaam en/of sociaal ondernemen in het vaandel?

• In welke mate maakt zij slim gebruik van technologie en/of wetenschap?

“Het is belangrijk dat we kwalitatieve dossiers binnenkrijgen”, duidt Verschuere. “Vanuit de ervaringen met vorige jaren weten we dat we toch op een 60-tal mooie dossiers van straf vrouwelijk ondernemerstalent kunnen rekenen. Om de twee jaar reiken wij ook de WOMED Award Zuid uit aan een vrouw uit een van de armste landen ter wereld. Dat doen we via Noord-Zuid-werking, samen met Trias ngo.” Alle winnaressen van de voorbije jaren vind je in de Wall of Fame. Als je helemaal door scrolt, vind je er ook de winnaressen van de WOMED Award Zuid.

Meer informatie: www.womedaward.be. Voor vragen kun je terecht bij anne-laure.flagothier@markantvzw.be.

