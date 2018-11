Vrouwelijke bediende verdient 500 euro per maand minder dan man Redactie

09 november 2018

06u13

Bron: Belga 0 Geld Vrouwelijke bedienden verdienen gemiddeld 15 procent minder dan mannen met een gelijkaardig profiel, en het verschil wordt groter in de loop van de carrière. Dat blijkt uit een onderzoek van sociaal secretariaat Partena Professional bij 100.000 bedienden, waarover VRT Nieuws vandaag bericht.

Vrouwen verdienen in België anno 2018 zo gemiddeld 500 euro bruto per maand minder, oftewel 320 euro netto. Die loonkloof bedraagt aan het begin van de carrière 7 procent en groeit doorheen de jaren tot 20 procent. Een kantelmoment voor de loonkloof is de leeftijd tussen 30 en 40 jaar, als mannen én vrouwen aan een gezin beginnen, aldus VRT Nieuws.

Maar niet alleen de kloof, ook de lonen zelf worden hoger naarmate de carrière vordert. En dus verdienen vrouwen jonger dan 30 gemiddeld 180 euro bruto minder dan hun mannelijke collega's, maar voor 50-plussers loopt dit bedrag op tot meer dan 650 euro.

De loonkloof wordt wel minder groot. In 2010 was de kloof nog twee procentpunten breder dan het gemiddelde verschil van 15 procent nu.