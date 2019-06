Vrouw geeft 3 miljoen euro spaargeld mee aan nepagenten HR

27 juni 2019

11u46

Bron: Polizei Schweiz 0 Geld Een vrouw uit het Zwitserse Zürich heeft maar liefst 3,2 miljoen euro (3,6 miljoen Zwitserse Frank) overgemaakt aan telefoonoplichters. Die maakten haar wijs dat ze van de politie waren en een discreet onderzoek voerden naar fraude binnen de bank.

Het slachtoffer werd in november vorig jaar voor het eerst gecontacteerd. Een vrouw die zich voordeed als politieagente vertelde haar aan de telefoon dat criminelen uit waren op haar spaargeld, en dat ook medewerkers van de bank bij die zaak betrokken waren. De valse politieagente vertelde ook dat ze met niemand over de zaak mocht praten om het lopende onderzoek niet in gevaar te brengen.

Gedurende vijf maanden lang ontving het slachtoffer minstens één keer per dag een telefoontje van de oplichtster, of van iemand die zich voordeed als een collega. De oplichters gedroegen zich telkens heel empatisch en zetten de vrouw onder psychologische druk. Zo slaagden ze erin het slachtoffer in totaal 3,6 miljoen Zwitserse Frank naar hen te laten overboeken. De gerechtelijke politie van het kanton Zurich is een onderzoek gestart.

Ook in ons land waarschuwt de politie regelmatig voor verschillende vormen van telefoonoplichting. “Begin dit jaar was er een sterke toename van dit fenomeen”, liet de Federale Politie eind februari weten.

