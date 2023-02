“Vroeger betaalden we op restaurant zo’n 7 euro voor een maaltijd, nu algauw 12 euro”: zoveel verdient Nele (34) als projectcoördinator in Berlijn

“Ik klopte minstens 90 uren per week en moest stevig snoeien in mijn eigen salaris”: onderneem­ster Ina (37) maakte enkele stevige crisissen mee

Vijf jaar geleden besloot Ina De Quint (37) om na een bloeiende carrière in human resources te ontsnappen uit de gouden kooi en ondernemer te worden. Captain Cork is ondertussen haar eigen Belgische label met ecologische handtassen en accessoires gemaakt van kurk. Ina vertelt aan HLN hoeveel ze daarmee verdient. “De winkel was een hele zware vaste kost. Ik moest al zeker 10.000 euro omzet per maand draaien om break-even te draaien.”

