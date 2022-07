Vrijdag wacht met 230 miljoen euro de grootste EuroMillions-jackpot ooit: dit zijn de vaakst winnende nummers en combinaties uit de voorbije 1.543 trekkingen

HLN ONDERZOEK. Verbod gokreclame was eis van Nationale Loterij: alleen als concurren­tie vleugellam wordt gemaakt, krijgt staat zijn miljoenen

Het voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) om reclame voor kansspelen aan banden te leggen, was een eis van de Nationale Loterij. In ruil zou die Nationale Loterij de komende drie jaar dertig miljoen euro meer betalen aan de federale overheid. Dat blijkt uit een brief die de onderzoeksredactie van ‘VTM Nieuws’ en ‘Het Laatste Nieuws’ kon inkijken. Verslavingsexperts zijn blij met het verbod, maar roepen op om ook de reclame van de Loterij te beperken.

11 juni