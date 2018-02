Vrieskou in Europa levert Russische gasreus nieuw exportrecord op ADN

25 februari 2018

15u43

Bron: Belga 0 Geld De aanhoudende koudegolf in Europa heeft het Russische gasconcern Gazprom een serie exportrecords opgeleverd. De gasreus sluisde zaterdag meer dan 655 miljoen kubieke meter aardgas richting West-Europa, een nieuw record, en dat al voor de vierde dag op rij.

Het nieuwe record van zaterdag is opmerkelijk. Meestal valt het verbruik op weekenddagen wat terug, maar dat was nu niet het geval.

Met de vraag is ook de prijs van aardgas gestegen. In de gasterminal van Baumgarten in Oostenrijk lag de prijs voor 1.000 kubieke meter maandag op 290 euro, een stijging met bijna honderd euro in vergelijking met het begin van de maand. In Baumgarten wordt het Gazprom-gas voor Zuid- en Zuidwest-Europa verdeeld.