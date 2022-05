VREG overweegt verder uitstel capaciteitstarief

“10 m2 extra bewoonbare oppervlak­te doet de prijs stijgen”: deze kenmerken hebben de grootste impact op de prijs van je woning

Parkeerplaats, badkamer of tuin? Wat zijn de kenmerken die de waarde van je huis bepalen? Belfius Strategic Research bekeek de data van de Belgische immo-website Immovlan over de periode 2016 tot 2022, en vergeleek wat verkopers invullen om hun huis in de kijker te zetten. Onze geldexpert Véronique Goossens, hoofdeconoom bij Belfius, geeft een overzicht van de elementen die de vraagprijs van een woning het meest beïnvloeden.

12 mei