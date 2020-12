Vraag over mayonaise doet Salima de das om in Verdubbel je Loon op Qmusic: zoveel verdient ze als bankbediende

Bankbediende Salima had haar dag niet vandaag in ‘Verdubbel je Loon’ op radiozender Qmusic. De vraag naar ingrediënten in mayonaise bracht haar helemaal in de war. Ze wist twee van de tien vragen correct te beantwoorden. Ze slaagde er dan ook niet om haar loon -1.878,36 euro- te verdubbelen en moest zich tevreden stellen met 20 euro.

Wie is ze?

- Salima (32) uit het Antwerpse Kontich

- Mama van twee kinderen (7 en 11)

- Is bankbediende bij KBC

Haar inkomen?

- 1.878,36 euro per maand.

Salima werkt als bankbediende bij KBC. “Ik werk in een lokaal bankkantoor en sta daar vooral in voor de ondernemers en de starters. Ze gaan momenteel door een zeer moeilijke tijd”, zegt Salima, die erg tevreden is met haar job. “In totaal werk ik al een goede tien jaar bij KBC.”

Beste aankoop?

Over haar beste aankoop moet Salima niet lang nadenken. “Ongetwijfeld mijn tweede huis”, klinkt het. “Het is het huis van mijn buren. Dat verhuur ik nu. Het zijn twee huizen vlak naast elkaar. Een goede investering, vind ik.”

Grootste miskoop?

“Een auto die ik ooit heb gekocht. Het was een tweedehands wagen, maar het voertuig was totaal niet in orde. Die wagen heb ik uiteindelijk doorverkocht.”

Duurste aankoop?

“Mijn duurste aankoop is zonder enige twijfel mijn eerste woning. Een huis kopen kost veel geld, maar het is natuurlijk wel rendabel”, luidt het.

Wat zou je doen als je ooit de Lotto wint?

“Ik zou een deel van het geld schenken aan mijn familie. Daarnaast zou ik ook eens goed op reis gaan. Ik droom van een wereldreis. Australië mag zeker niet ontbreken. Dat is een van mijn ultieme droombestemmingen.”

Maakt geld gelukkig?

“Neen, ik denk niet dat geld alleen gelukkig maakt. Maar het is wel een onderdeel van geluk.”

Elke weekdag maakt een luisteraar om 9.30 uur kans om zijn of haar maandloon eenmalig te verdubbelen bij het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Zoals ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’ zelf zegt, is het de bedoeling om in 60 seconden tien vragen correct te beantwoorden. Iedereen kan zich inschrijven via Qmusic.be.

Vorige week antwoordde nachtkoerier Jonas net iets te traag, waardoor hij slechts acht goede antwoorden gaf binnen de 60 seconden. Hij kreeg een troostprijs van 80 euro.

