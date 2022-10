"Vraag een voorschot op je groepsverzekering": hoe je vroegtijdig voordeel kan halen bij het kopen van een woning

PS ligt dwars over ambtenaren­pen­si­oe­nen: onderhande­lin­gen gaan vandaag verder

De federale regering heeft gisteren even voor middernacht de onderhandelingen over de begroting opgeschort. Een voorstel met betrekking tot de ambtenarenpensioenen veroorzaakt naar verluidt ruis op de lijn met de PS, elders valt te horen dat er van een echte clash geen sprake is. Eerder viel te horen dat er wel bijna een akkoord was rond een overwinstbelasting voor energieproducenten vanaf een prijsplafond van 130 euro per megawattuur.

10 oktober