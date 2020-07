Voorzitter Antwerpse vermogensbeheerder opgepakt RL

03 juli 2020

04u06

Bron: Belga 3 Geld De Zwitserse vermogensbeheerder Henry Gabay is vorige week in Frankrijk opgepakt in verband met een Duits onderzoek naar fiscale fraude. Gabay is de voorzitter van de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital. Daar heeft hij "geen operationele bevoegdheid", benadrukt het bedrijf.

Gabay (52) is de CEO van de Duet Group, die Merit Capital twee jaar geleden overnam. Hij werd vorige week onderschept op de luchthaven van Toulon. Duitsland had zijn arrestatie gevraagd in verband met het belastingschandaal Cum-Ex. Daarbij zouden banken, aandelenhandelaren en topadvocaten fraude met winstbelasting hebben gepleegd in verschillende Europese landen. Gabay zei te willen meewerken met het gerecht en kwam vrij op borg.

Volgens de rechtbank in Frankrijk verdenken de Duitsers Gabay van betrokkenheid bij fraude die de Duitse staat voor 94 miljoen euro benadeelde. De feiten zouden dateren van de periode 2009-2011, dus voor Gabay in België Merit Capital overnam. Zelf ontkent Gabay dat hij iets verkeerd heeft gedaan.

Reactie Merit Capital

In een reactie zegt Merit Capital dat Gabay in zijn hoedanigheid van voorzitter en aandeelhouder "geen enkele operationele bevoegdheid heeft binnen Merit Capital". De feiten van het Cum-Ex-schandaal dateren bovendien van lang voor de overname en "hebben geen impact op het dagelijkse reilen en zeilen van de vennootschap", benadrukt het bedrijf. De impact op de dienstverlening "is bijgevolg onbestaande", klinkt het.

Volgens de zakenkrant De Tijd dreigt het Antwerpse bedrijf opnieuw een turbulente periode tegemoet te gaan, twee jaar nadat ze op vraag van de Nationale Bank op zoek moest naar een overnemer (+). Gabay had de ambitie om de klantentegoeden binnen de drie jaar van 1,5 miljard naar meer dan 5 miljard euro op te trekken, weet de krant.

