Voorraden Mega World-winkels worden online geveild

In opdracht van die curatoren worden de voorraden en de uitrustingsgoederen van de winkels in de loop van januari te koop aangeboden in een online veiling. De curatoren beginnen met de inboedel van een deel van de winkels, omdat die bijvoorbeeld aan het eind van hun huurcontract zijn en de verhuurder de panden wil vrijmaken voor potentiële nieuwe huurders. Concreet gaat het om 61 vestigingen waarvan de volledige inboedel in één lot wordt geveild en 2 vestigingen waarvan de voorraden en uitrustingen in partijen worden verkocht, verduidelijkt het veilinghuis. De 2.000 paletten met resterende voorraad die zich in de verschillende magazijnen van Mega World bevinden, worden nog op een later tijdstip geveild.