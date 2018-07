Voormalig VBO-topman Rudi Thomaes (65) overleden HA

25 juli 2018

16u11

Bron: Belga 0 Geld Voormalig VBO-topman Rudi Thomaes is vandaag overleden. Dat meldt huidig VBO-topman Pieter Timmermans via Twitter. Thomaes was 65.

"Bijzonder triest moment. Mijn voorganger Rudi Thomaes is zopas overleden. Compagnon de route bij wie ik altijd voor goede raad terecht kon", luidt het in een tweet.



Thomaes was topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen van 2004 tot 2012.

