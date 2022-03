Voordeel nachttarief verdwijnt over twee maanden: hoeveel bespaar je nu nog door ‘s nachts de was te doen?

Livios Gunter investeer­de voor zo'n 12.000 euro in een warmtepomp: was dat het waard?

De Vlaamse regering biedt extra steun voor wie wil afstappen van verwarming op gas, voor een warmtepomp kan je nu een premie tot 3.000 euro krijgen. Toch is een warmtepomp al een tijdje interessant. Gunter Vasseur (44) bouwde tien jaar geleden een halfopen nieuwbouw. Om toen aan de energienormen te voldoen, installeerde hij een warmtepomp. “Dit was veel beter voor mijn energiepeil dan een gas- of mazoutketel.” Bouwsite Livios kijkt mee naar de voor- en nadelen.

15 maart