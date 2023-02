Voor wie is een bulletkrediet interessant? En kost het meer dan een gewone woonlening?

Grote investeer­ders kopen volledige apparte­ments­ge­bou­wen op: wordt het moeilijker om er zelf een te kopen?

Steeds meer grote investeringsbedrijven kopen volledige appartementsgebouwen om die vervolgens te verhuren. Het fenomeen bestond al langer in het buitenland, maar nu komt het ook meer voor in de Belgische grootsteden als Gent, Antwerpen en Brussel. In wat voor woningen zijn ze geïnteresseerd? En wordt het voor particuliere investeerders nu moeilijker om een appartement op de kop te tikken?

