“Voor twee kinderen stijgt de belastingvrije som met 4.210 euro”: onze geldexpert over de fiscale gevolgen van een echtscheiding

Independer Autosleu­tels kwijt? Zoveel kost het en dit betaalt de verzeke­ring terug

Je hebt je verslapen, zal te laat op je werk zijn en je bent ook nog eens je autosleutels kwijt. Stress ten top in volle ochtendspits! Dan maar de reservesleutel nemen om snel de deur uit te geraken. Wat als je je autosleutel echt niet meer vindt, of hij gestolen is? Wat moet je doen en wat kost een nieuwe sleutel? Independer.be legt het uit.

23 november