“Voor iemand die niet durft te beleggen in aandelen en fondsen, is het een interessant alternatief”: dit moet je weten over de nieuwe staatsbon

Waarom is de spaarformu­le waar uw bank amper reclame voor maakt plots weer in trek?

Na enkele jaren geleden uit de gratie te zijn gevallen, is ze terug: de termijnrekening. De voorbije zes maanden parkeerden spaarders 7 miljard euro op Belgische termijnrekeningen, goed voor een totaal van nu al bijna 11 miljard aan tegoeden. Dat is het grootste bedrag in zes jaar tijd. Wat is een termijnrekening? Wat brengt ze precies op? En waarom maakt uw bank er liever niet te veel reclame voor? Elf vragen beantwoord.