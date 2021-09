Voor het eerst meer contactloze dan traditionele Bancontact-betalingen

Via de smartphone betaalden Belgen al even vaak in de eerste acht maanden van dit jaar als in heel 2020. Zo haalden de Belgen van januari tot augustus al 125 miljoen keer de smartphone boven om te betalen, een stijging van 69 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In augustus zou zo drie vierde van alle online aankopen via de smartphone gebeurd zijn. In diezelfde maand is in winkels 1 miljoen keer betaald met de smartphone.