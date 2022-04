“Voor een uitvaart betaal je gemiddeld 4.000 tot 7.000 euro”: zo vermijd je administratieve en financiële zorgen als een naaste overlijdt

Chiptekor­ten en oorlog in Oekraïne drukken Europese autover­koop

De Europese autoverkoop is met zowat een achtste gedaald in het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens cijfers van de Europese constructeurskoepel Acea daalde het aantal nieuw ingeschreven personenwagens in de Europese Unie op een jaar tijd met 12,3 procent tot 2,25 miljoen wagens. Chiptekorten en de oorlog in Oekraïne wogen op de verkoop.

