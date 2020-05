Voor de negende keer failliet of niet? Het is (weer) D-day voor Argentinië RL

Het is onwaarschijnlijk dat Argentinië vrijdag nog een akkoord bereikt met haar schuldeisers. Een maand geleden stopte de regering met het aflossen van een schuld van 60 miljard euro. Terwijl de onderhandelingen lopen, verstrijkt vandaag opnieuw een betalingstermijn. Als de regering die niet betaalt, is het land technisch failliet. Da t zou de negende keer in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land zijn.

Het Internationaal Monetair Fonds, dat de afgelopen jaren tientallen miljarden euro’s aan het land leende, noemde de Argentijnse schuld in februari van dit jaar al “politiek en economisch onhoudbaar”. De uitbraak van het coronavirus heeft de Argentijnse economie in een regelrechte crisis gestort: in maart 2020 kromp de economie maar liefst 11,5 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

Minister van Financiën Martín Guzman weigert dan ook verder af te lossen. “Als we nu sneller of meer gaan bezuinigen, vernietigen we de dromen van miljoenen Argentijnen”, aldus de minister. Zijn regering vindt dat het weinige geld dat het Zuid-Amerikaanse land heeft, beter besteed kan worden aan het bestrijden van de coronapandemie.

De regering deed de schuldeisers daarom eind april een voorstel: ze zouden een korting van 4,5 miljard euro op de schuld moeten accepteren en ruim 60 procent moeten toegeven op de afgesproken rentebetalingen. Bovendien zouden ze pas over 2,5 jaar de eerstvolgende aflossing mogen verwachten. Verschillende crediteuren reageerden indertijd verbolgen, maar bleven wel in gesprek met de regering.

“Grote afstand”

Volgens minister Guzman verlopen de onderhandelingen met de crediteuren sindsdien “positief”, maar is er meer tijd nodig om de “grote afstand” te overbruggen tussen het bod van de regering en de tegenvoorstellen van de schuldeisers.

Persbureau Reuters peilde vrijdag de mening bij verschillende crediteuren. Een van de grootste schuldeisers, de Ad Hoc Bondholders Group, reageerde sceptisch op de uitlatingen van de minister: “Geen woorden maar daden”, klonk het nog. Een ander fonds dat ruim 15 miljard euro aan Argentinië leende, zei dat het land “wel degelijk werkt aan het bereiken van een akkoord".

De regering had donderdag al de onderhandelingstermijn tot 2 juni verlengd. Maar dat betekent niet dat daarmee een failliet wordt vermeden. Volgens de voorwaarden van de Argentijnse leningen, gaat het land technisch failliet één maand na wanbetaling van een aflossingstermijn. Die termijn - waarbinnen omgerekend 450 miljoen euro moest worden betaald - verstrijkt vrijdagavond om 23.00 Belgische tijd.

In een brief laat de Argentijnse ambassadeur in de Verenigde Staten echter weten dat het land “alle betalingen zal uitstellen totdat een akkoord met de schuldeisers is bereikt”, aldus de New York Times.

Het akkoord

Toch is het niet de verwachting dat schuldeisers direct naar de rechter zullen stappen. Volgens bronnen die goed geïnformeerd zijn over de onderhandelingen, zou een meerderheid van de crediteuren - zeker gezien de wereldwijde economische crisis - liever een deal met een beperkt verlies sluiten, dan jarenlang moeten procederen bij rechtbanken met oplopende kosten en onzekere opbrengsten.

Volgens het gespecialiseerde medium The Essential hebben de crediteuren de afgelopen week hun eisen fors bijgesteld. Wilden zij eerst nog minimaal 60 cent per uitgeleende euro terugvorderen, nu zou men bereid zijn om te zakken tot 50 cent. Dat is nog altijd meer dan wat de regering wil betalen. Specialisten berekenden dat het Argentijnse voorstel in de praktijk neerkomt op een terugbetaling van 35 tot 40 cent per geleende euro.

Ook de Argentijnen zullen water bij de wijn moeten doen. Zij willen namelijk minimaal driekwart van de schuldeisers verleiden tot een akkoord. Alleen dan kunnen dezelfde voorwaarden van de deal worden opgelegd aan alle andere crediteuren.

Zo voorkomt de regering dat de overgebleven (relatief kleine) schuldeisers alsnog naar de rechter stappen om volledige terugbetaling te eisen, en ondertussen beslag kunnen laten leggen op internationaal bezit of bankrekeningen van de Argentijnse staat. Ook wil het de Argentijnse bevolking niet opnieuw onderwerpen aan de gevolgen van een faillissement.

Grootste nationale bankroet uit geschiedenis

De trauma's van eerdere faillissementen staan bij veel Argentijnen nog diep in het geheugen gegrift. Vooral het bankroet van december 2001 was bijzonder traumatisch. Toen besloot de regering middenin een sociale, politieke en economische crisis een schuld van omgerekend 75 miljard euro niet terug te betalen. Het was daarmee het grootste nationale bankroet uit de wereldgeschiedenis.

De gevolgen voor de Argentijnen waren enorm. Binnen enkele maanden kromp de economie met 11 procent, liep de werkloosheid op tot 22,5 procent en leefde 57,5 procent van de Argentijnen in armoede. Ruim 100.000 Argentijnse bedrijven gingen in een jaar failliet en bij gewelddadige protesten vielen tientallen doden en gewonden. Plunderingen van supermarkten en andere winkels waren aan de orde van de dag.

Het heeft onder opeenvolgende Argentijnse regeringen tot 2016 geduurd om een akkoord te bereiken met de schuldeisers van dat faillissement. Een dergelijk scenario lijken alle betrokkenen deze keer te willen voorkomen.