“Voor beleggers is de terugval, gevolgd door herstel, nog geen reden om te vieren”: onze beursexpert bespreekt de toppers uit de Trends Top 5000

“Vanaf volgende week kan je aandeelhou­der worden van een Vlaamse wereldspe­ler”: onze geldexpert geeft advies voor beleggin­gen in groene energie

Op de beurs vind je hypes en langetermijntrends. Terwijl een hype vaak even snel weer verdwijnt als hij opkomt, is een trend veel duurzamer. Een van die trends is de noodzaak om onze economie te vergroenen, ten voordele van het milieu en het klimaat. We vroegen onze geldexpert Pascal Paepen hoe je daar best op inspeelt. Volgens hem is groene energie sowieso een blijver, maar als belegger moet je toch oppassen om je broek niet te scheuren aan die trend.

22 juni