Voor 76 procent van de ondernemingen is dit dé grootste uitdaging van het moment

In het onderzoek zegt 69,4 procent van de bedrijfsleiders ook dat ze kandidaten voor een vacature altijd feedback geven, ook al hebben ze de baan niet te pakken, terwijl 22,4 procent aangeeft soms feedback te geven. Wordt er feedback gegeven, is dat bij kandidaten die de job te pakken hebben, bijna altijd gepersonaliseerde feedback (92,2 procent). Bij niet-weerhouden kandidaten is dat 58,9 procent. Lees ook : Vijf tips bij feedback: hoe omgaan met negatieve kritiek?

“Een positieve ervaring triggert een positieve houding van de sollicitant achteraf”, zegt Rein De Cooman , professor Work and Organisation studies van de KU Leuven. “Er is in dat verband een groeiend besef van het belang van goede feedback. Goede feedback is feedback die voor beide rendeert, voor zowel de onderneming als voor de deelnemer. Want je kan nog zoveel vervolgtrajecten uitwerken en opleidingen aanbieden, als het inzicht in de ontwikkelpunten er bij de deelnemer niet is of niet erkend wordt, is er ook geen motivatie om de tekorten aan te pakken.”