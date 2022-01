Voor 451 miljoen euro zwart geld geregulariseerd in 2021, hoogste bedrag in 4 jaar

Eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland riskeren meer belastin­gen te moeten betalen: “Deze heffing is discrimine­rend”

Na de invoering van een nieuwe wet in februari 2021 hadden Belgen met een tweede verblijf in het buitenland tot 31 december de tijd om de verkoopwaarde daarvan aan te geven aan de fiscus. Daarop riskeer je meer belastingen te moeten betalen. “Daar kun je bezwaar tegen aantekenen, maar de regering is vergeten de bezwaarprocedure aan te passen”, zegt Michel Maus. Onze fiscale geldexpert legt uit hoe het in elkaar zit.

11:21