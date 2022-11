Voor 25 euro per maand onbeperkt bellen én maar liefst 40 GB mobiele data? Daarvoor moet je bij deze provider zijn

MijntelcoWie met het openbaar vervoer pendelt naar het werk of naar school, heeft al snel behoorlijk wat tijd te doden. Behoor jij tot de pendelaars die beroep doen op hun smartphone voor entertainment onderweg? Dat doe je zorgeloos, tot je een bericht krijgt dat 90 procent van je mobiel internet is opgebruikt. Geen nood: zoiets kan je voorkomen met het juiste abonnement. Hoe kies je dat? En wat zijn de beste keuzes op de markt? Mijntelco.be zocht het uit.

Elke app (of website) verbruikt data, de ene al meer dan de andere. Heel wat reizigers zijn zich niet bewust van hoeveel mobiele data elke app verbruikt en komen dan ook voor een verrassing te staan naarmate het einde van de maand nadert. Dat verandert nu dankzij het onderstaande overzicht.

WhatsApp en Messenger

De populairste communicatie-app is ongetwijfeld WhatsApp. Het dataverbruik voor wie vooral berichten stuurt en ontvangt, is verwaarloosbaar klein. Met 1 MB verstuur en ontvang je tot 100 berichten. Wil je videobellen via WhatsApp, dan loopt het verbruik op tot 240 MB per uur, net zoals wanneer je video’s en foto’s verstuurt en ontvangt.

Het verbruik van Messenger, de chatservice van Facebook (nu Meta), ligt iets hoger. Wie wil videobellen, maar minder verbruiken, gebruikt dan beter FaceTime. Daar moet je rekenen op een gemiddeld verbruik van 210 MB per uur.

Sociale media

Hoeveel mobiele data elke app verbruikt, hangt natuurlijk af van hoe je die app gebruikt. Bekijk je enkel foto’s? Of bekijk je ook filmpjes en upload je zelf foto’s en video’s? Een uurtje op Instagram scrollen komt neer op zo’n 100 MB aan mobiele data. Doe je dat elke dag, dan tikt dat natuurlijk snel aan. Wil je iets posten op Instagram, dan moet je zo’n 2 tot 4 MB per uur rekenen.

Bekijk je filmpjes, dan verbruik je al snel meer. Neem nu de populaire video-app TikTok. Een uurtje scrollen komt je al snel op 840 MB te staan. Als gebruiker kan je dat beperken door de DataSaver-functie in te schakelen. Het duurt dan langer om video’s te laden en je bekijkt ze in lagere kwaliteit, maar het verbruik van je mobiele data daalt met ruim de helft.

Ook de sociale netwerksites Facebook en Twitter situeren zich rond een verbruik van 100 MB per uur. Maar ook hier hangt het verbruik af van wat je bekijkt en wat je allemaal post.

Krantenapps

Applicaties van nieuwswebsites of kranten zijn doorgaans zeer zuinig wat het gebruik van mobiele data betreft. Nieuwsberichten bestaan doorgaans vooral uit tekst, wat verwaarloosbaar weinig data kost. Ook bijgevoegde foto’s zijn vaak geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. Een artikel met foto vraagt doorgaans maar 100 KB aan data. Bekijk je elke dag twintig nieuwsberichten, dan komt dat uit op een verbruik van 60 MB per maand.

Streaming

De duurtijd van een treinrit leent zich vaak perfect om een aflevering van je favoriete serie te bekijken. Een voordeel bij apps als Netflix of YouTube is dat je kan kiezen in welke kwaliteit je kijkt. En dat scheelt een pak in je verbruik.

Kies je ervoor om je beeldkwaliteit wat te verlagen, dan kom je met 1 GB al heel ver en kan je zo’n vier uur streamen. Hoge beeldkwaliteit kost je 1 GB per uur. Een applicatie als YouTube verbruikt gemiddeld 4 MB per minuut. Omgerekend is dat 240 MB per uur. Je kan je verbruik natuurlijk ook drastisch naar beneden halen door vooraf enkele afleveringen of video’s te downloaden via wifi.

Gaming

Wie de appstore opent op zijn smartphone, komt uit bij een gigantisch aanbod van mobiele videogames. Hoeveel mobiele data een mobiele game verbruikt, hangt uiteraard af van de game zelf. Heel wat games kan je bovendien ook offline spelen.

Eén van de populairste mobiele games vandaag is Clash of Clans. Een uurtje spelen kost je gemiddeld zo’n 15 MB aan mobiele data. Een andere populaire game, Pokémon Go, verbruikt per uur zowat 10 MB.

Jouw ideale abonnement vinden

Ben je iemand die op de trein vooral berichten stuurt of (video)belt via WhatsApp, dan kom je al ver met een basisabonnement. Bij Youfone ontvang je op dit moment het meeste waar voor je geld. Voor 10 euro per maand (nu met 25 procent korting tijdens de eerste zes maanden) krijg je 5 GB mobiele data en 200 belminuten. Hiermee kan je gerust ook wat door Instagram of Twitter scrollen. Hetzelfde abonnement met onbeperkt bellen kost je maandelijks 13 euro (nu met 25 procent korting tijdens de eerste zes maanden).

Voor wie meer doet dan enkel WhatsApp’en, en bijvoorbeeld ook streamt en veel filmpjes bekijkt op Instagram of TikTok, is een upgrade van het abonnement aangewezen. Ook hier komt Youfone weer sterk uit de verf, met een abonnement van 10 GB voor 12 euro (nu met 25 procent korting tijdens de eerste zes maanden). Edpnet doet net iets beter met 11 euro. Wil je ook nog eens onbeperkt kunnen bellen, dan kom je bij Mobile Vikings uit, voor 15 euro per maand.

Wil je echt ‘all the way’ gaan, dan kan je een abonnement met datavolumes van 15 tot 20 GB kiezen. Edpnet is ook hier een prijsbreker: voor 19 euro per maand krijg je 15 GB mobiele data en 400 belminuten. Mobile Vikings voegt daar onbeperkt bellen aan toe voor 20 euro per maand.

Een maandelijks datavolume van 20 GB aan de scherpste prijs krijg je vandaag bij Youfone, voor 22 euro per maand (nu met 25 procent korting tijdens de eerste zes maanden). Wie ook onbeperkt wil bellen, betaalt maandelijks 25 euro (nu met 25 procent korting tijdens de eerste zes maanden). Maar het absolute monsterabonnement vinden we dezer dagen bij hey! Voor 25 euro per maand kan je onbeperkt bellen en krijg je maar liefst 40 GB mobiele data.

