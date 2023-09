Voor 2 euro per maand naar de post of voor 5,50 euro naar het bankkantoor

In Brussel groeit 1 op 5 kinderen op in een gezin waar niemand werkt. Werkexpert: “Het beleid oogst wat het zaaide”

Brussel kwam deze zomer meermaals negatief in het nieuws. De drugsoverlast in de hoofdstad was nooit groter dan nu en de algemene veiligheid laat op veel plaatsen te wensen over. “Maar de criminaliteit in Brussel kan niet los worden gezien van de sociaaleconomische situatie daar”, zegt werkexpert Stijn Baert. Maar liefst 19 procent van de kinderen groeit er op in een gezin waar níemand werkt. En ook Wallonië scoort slecht. Hoe kan dat en welke gevolgen heeft het voor heel ons land? Baert geeft drie verklaringen voor die slechte cijfers en geeft de overheid huiswerk: “Hervorm het beleid, van onze kinderopvang tot migratie.”