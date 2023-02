Volledige appartementsgebouwen worden vaker verkocht aan grote investeerders: wat betekent dit voor particuliere kopers?

Deze nieuwe Spaanse hype trekt massa’s kopers, “zelfs nog zonder bouwvergun­ning”: hoe veilig is dat en waar vind je wel instap­klaar vastgoed?

Vergeet een Spaanse casa aan de kust of op een golfdomein. De nieuwe hype is een tweede verblijf op een domein met het grootste kunstmatige meer van Europa. Onze woonexpert Björn Cocquyt trok naar de Costa Calida en stelt er vast dat heel wat Belgen er iets kopen nog voor er een bouwvergunning is afgeleverd. Is de hype terecht en is het veilig om er nu al iets aan te schaffen? En welk instapklaar vastgoed is er in de regio voor wie niet wil wachten?

16 december