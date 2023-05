“Volgens mij kan dit soort belegging een fonds met AI verslaan”: onze geldexpert is kritisch voor beleggen met hulp van artificiële intelligentie

Wat zijn de financiële lessen van miljonair Bart Versluys? “Aan onnodige gadgets geef ik geen overmatig geld meer uit”

Groep Versluys is een van de belangrijkste vastgoedbedrijven aan de Belgische kust. Aan het hoofd staat Bart Versluys (51), die halverwege zijn twintigerjaren in het familiale bouwbedrijf stapte en het als CEO naar recordhoogtes stuwde via de nieuw tak projectontwikkeling. Recent kwam hij ook in het nieuws toen een bende zijn luxehorloge had gestolen. We vroegen hem welk advies hij zou geven aan zijn 20-jarige zelf en wat zijn financiële toppers en missers zijn. “Qua risicokapitaal en aandelen moet je over een ijzeren maag kunnen beschikken.”