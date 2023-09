Volg je een opleiding als volwassene? Deze nieuwe teller van de overheid berekent je recht op verlof, cheques of andere steun

Ben je van plan een opleiding te volgen of wil je graag een nieuwe taal leren? Dan is er twee maal goed nieuws. Ten eerste heb je recht op verschillende vormen van overheidssteun, ten tweede kan je voortaan makkelijk raadplegen waar jij exact recht op hebt. Dat wordt namelijk netjes voor jou berekend in de opleidingsteller in je burgerprofiel van de Vlaamse Overheid. Onze journaliste test hoe je die gebruikt en welke informatie je er vindt.

1. Jouw gegevens: Werk, functies en mandaten

Voortaan vind je in jouw ‘Mijn Burgerprofiel’ een handige digitale teller die aangeeft voor welke ondersteuning je in aanmerking komt, communiceert Vlaanderen trots. Bij het inloggen op dat profiel blijkt wel dat je daarvoor goed moet zoeken. Onder het tabblad ‘Uw gegevens’ moet je namelijk niet naar het onderdeel ‘Onderwijs en vorming’, maar naar de pagina over je ‘Werk, functies en mandaten’.



2. Opleidingstegoed

Eens op de pagina ‘Werk, functies en mandaten’, kan je in een kort menu aan de rechterkant ‘Opleidingstegoed’ aanklikken. Dat opleidingstegoed verzamelt alle Vlaamse overheidssteunmaatregelen waarvoor je mogelijk in aanmerking komt. Dit omvat nu al opleidingscheques, opleidingsverlof en opleidingskrediet, het is de bedoeling dat later nog meer vormen van loopbaanondersteuning daar hun opwachting maken. Waarop je precies aanspraak kan maken, hangt deels af van jouw behaalde diploma’s. Een tool helpt het algoritme op weg naar persoonlijk advies op basis van jouw profiel.



Volledig scherm Onder 'Opleidingstegoed' al een eerste tool die moet uitmaken of je recht hebt op opleidingssteun. © rv/screenshot

3. Wat vind je er terug?

Opleidingcheques mag ik vergeten. Wel raar dat er een saldo vermeld wordt: vermoedelijk heb ik daar recht op als mijn werksituatie verandert (lees: als ik ontslagen word). Maar dan zwiept er nog een wortel voor mijn neus: opleidingsverlof. Netjes 125 uur Italiaanse les volgen en studeren voor de examens: mag dat wat werkuren in beslag nemen? Goed nieuws: ik kom in aanmerking. Slecht nieuws: ik vind de cursus Italiaans - en trouwens geen enkele taalopleiding - in de databank terug. Mocht ik de aanvechting of het talent hebben om visfileerder, ijzervlechter of hoeknaadlasser te worden, dan had ik er beter voor gestaan. Of niet?



Blijkbaar zijn er nog drie andere mogelijkheden om toch opleidingsverlof te krijgen, namelijk als de opleiding opgenomen is in een ontwikkelingsplan dat bij loopbaanbegeleiding hoort, als je je diploma wil halen bij de Examencommissie secundair onderwijs of als je een opleiding volgt met een creditcontract. Als je als werknemer in de privé- of socialprofitsector werkt en je loopbaan onderbreekt om een opleiding te volgen, kan je - bovenop een eventuele onderbrekingsuitkering van de RVA - in bepaalde gevallen een opleidingskrediet krijgen. Daarover niets in (mijn) Burgerprofiel, wel hier.

Volledig scherm En nu? Opleidingsverlof of niet? © rv/screenshot

