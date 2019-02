Voka erg scherp voor stakers: "Een akkoord vind je niet op straat, maar rond tafel” HA

13 februari 2019

13u00

Bron: Belga 0 Geld De vakbonden schieten zichzelf in de voet met de staking. Een akkoord vind je niet op straat maar rond tafel, zegt Voka. Uit een rondvraag door de werkgeversorganisatie blijkt dat bijna 8 op de 10 heel grote bedrijven een verminderde productie signaleren of zelfs helemaal geen productie hebben.

Bij de bedrijven tussen de 50 en 250 werknemers zakt dit tot 6 op 10. Minder stakingsbereidheid is er bij de kmo's met minder dan 50 werknemers, maar ook hier is er hinder want werknemers komen te laat op het werk, of er zijn problemen bij klanten of leveranciers.

500 miljoen euro

De economische schade van zo'n staking is moeilijk exact te berekenen, zegt Voka, maar de organisatie schat het kostenplaatje op minstens een half miljard euro.



"De drie zeehavens en de nationale luchthaven liggen zo goed als plat, waardoor onze logistieke navelstreng volledig werd afgesloten. Ook heel wat industriële bedrijven en het openbaar vervoer ondervinden grote hinder van de staking. (...) Hierdoor gaat er welvaart verloren, is er geen akkoord over een loonsverhoging van 4,6 procent en worden de laagste uitkeringen niet aangepast", betoogt het Vlaams netwerk van ondernemingen.

“Politieke staking”

De organisatie stelt dat de staking een politieke staking is tegen de regering, "waarvan de bedrijven en bij uitbreiding de hele samenleving de dupe worden". Bewijs daarvan is dat ook de vakbonden uit de publieke sector meestaken, zegt ze.

Volgens Voka is de koopkracht ook helemaal niet gedaald, zoals de vakbonden beweren, maar net gestegen. "Dankzij de taxshift en het IPA-akkoord van 2017-2018 zijn de lonen van wie werkt, er extra op vooruitgegaan. Bovendien hebben de bedrijven 229.000 jobs gecreëerd, dus 229.000 keer extra koopkracht voor de gezinnen", luidt het.

De koopkracht is helemaal niet gedaald, zoals de vakbonden beweren, maar net gestegen Voka

Minimale dienstverlening

Voka dringt er tot slot op aan dat er, naar analogie met het spoor, ook een minimale dienstverlening komt bij de luchtverkeersleiders "zodat ons luchtruim geen 24 uur hermetisch afgesloten is".