Voka: "41 procent van bedrijven kan op korte termijn heropstarten"

15 april 2020

08u40

Bron: Belga 2 Geld Bijna drie op de tien ondernemingen zijn opnieuw opgestart. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorige week. Op korte termijn zou al 41 procent van de bedrijven kunnen heropstarten, want nog eens 13 procent wil de komende twee weken die stap zetten. Dat blijkt uit een bevraging van Voka bij 1.044 bedrijven.

"Steeds meer bedrijven willen de draad terug oppikken. Het is ook duidelijk dat ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen om hun medewerkers veilig terug aan de slag te laten gaan. We vragen nu ook van de overheden, de Nationale Veiligheidsraad en de expertengroep om een slim en gefaseerd exitplan zodat de economie veilig kan heropstarten", licht gedelegeerd bestuurder Hans Maertens toe.

Ook de mate waarin de activiteiten opgevoerd of heropgestart worden, zit in de lift. Een nipte meerderheid van de bedrijven (53 procent) wil voor minstens 75 procent heropstarten, nog eens een derde zegt minstens de helft van de activiteiten te kunnen uitvoeren, klinkt het verder.

"Zolang er geen vaccin is of andere medische oplossingen om dit virus definitief te verslaan, zullen we creatief én voorzichtig moeten blijven, dat is duidelijk. Social distancing zal in en buiten onze ondernemingen het nieuwe normaal worden", erkent Maertens. Hij wijst er tot slot op dat twee op de drie ondernemingen hun werkorganisatie intussen volledig hebben aangepast.

